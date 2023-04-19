MSI消費券限時優惠　RTX40電競手提電腦減$1,500　再送$200優惠券

消費券2023第一期$3,000已經派發，MSI 同步推出手提電腦優惠，連最新搭載的 RTX40 系列電競手提電腦都有優惠。如果正想購買手提電腦，就不能錯過使用消費券優惠，入手 MSI 熱賣的手提電腦。



2023 MSI全新一代熱銷電競電腦—Katana 15

MSI在 2023 年推出了最新一代的熱賣電競電腦—Katana 15。MSI 配合消費券首次推出該型號優惠。Katana 15 採用 i7 高階處理器和 RTX 4060 系列顯示卡，這兩項強大的組合帶來高效能的處理和顯示，全面對應所有 3A 大作。

Katana 15 是專為玩家打造的「龍魂之刃」，不僅擁有高達 144Hz 的電競面板，讓玩家享受流暢的遊戲畫面，還搭載了 Cooler Boost 5 雙散熱模組設計，能夠即時散熱，讓處理器和顯示卡發揮最佳效能。現在趁消費券優惠期間選購，可以節省高達 $1,500。

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（圖片來源：MSI）

高CP值的RTX40系列電競手提—Cyborg 15 A12VE

新推出的 MSI 2023 全新系列的 Cyborg 15，現時不需要破萬就能入手搭載 RTX40 系列顯示卡的電競手提電腦。Cyborg 15的鍵盤和機身局部都採用未來感十足的半透明設計，這對於喜歡特殊外觀的玩家來說，絕對是不能錯過的款式。除了漂亮的外觀之外，Cyborg 15 還配備了最高 Intel i7 處理器和 RTX4060 顯示卡，屬 CP 值極高的電競手提電腦。

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（圖片來源：MSI）

【2023 CES獲獎新機】商務/打機雙棲—Stealth 16 Studio

第13代新品 Stealth 16 與一般的產品不同，它採用了星光藍和純淨白的低調設計，外觀簡潔而不失精緻，並且擁有 1.99 公分、1.99 公斤的輕薄機身，完全不會讓人想到它是一款電競電腦。Stealth 16 同樣擁有超高效能，並獲得了 Nvidia Studio 的認證，可應對遊戲、設計以及多工處理等各種需求。現在，可以以優惠價格 $21,999 享受這款全新的電競機。

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加碼Microsoft 365個人版一年授權— Modern 14 C12M

如想找文書機的話，MSI Modern系列絕對是首選。輕巧耐用，重量僅有 1.4 公斤，兼具優雅與高性能，非常適合需要帶出街用的學生和上班族使用。此外，還擁有背光鍵盤，在黑暗中也能夠輕鬆操作，並且隨時隨地都能夠更有效率地完成工作。Modern 14 C12M 有搭載 i5 和 i7 處理器兩種規格可供選擇，現在兩種規格均享有折扣優惠 $2,700，並且附加贈送 Microsoft 365 個人版一年份訂閱。

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（圖片來源：MSI）

購機再享 $200優惠回饋

不只手提電腦有優惠，只要 4/10 - 4/30 到各大通路購買 MSI手提電腦，並到MSI會員中心登錄，就能獲得HKTVmall $200 mall dollars！數量有限、兌完為止。

（圖片來源：MSI）

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