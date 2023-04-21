iPhone被偷永久鎖Apple ID｜現時手機內藏大量個人和銀行資料，因此如遺失手機的話，損失的就不只於手機的價值。《華爾街日報》再次發出報告指，有 iPhone 用家手機被盜後，竊賊不但轉走網上銀行的金錢，更能透過一手段永久鎖上用家的 Apple ID，不能在其他 Apple 裝置上再次登入和忘記密碼。



《華爾街日報》分別美國發生的一個案例，Greg Frasca 在酒吧中被偷走 iPhone 後，就連 Apple ID 都被改密碼不能進入，因此失去了 iCloud 中保存的資料，包括女兒的相片。《華爾街日報》指，竊賊會在公共場合監視 iPhone 用戶解鎖手機時，記低其手機密碼，及後出手偷走 iPhone 後迅速解鎖，登入銀行 App 轉入金錢，以及關閉 Find My 功能，以防受害人追踪其位置。

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打開遺失模式後，iPhone將會不能使用，更可以留言讓拾獲者看到（CNET 圖片）

復原密鑰反變鎖Apple ID關鍵

至於竊賊如何做到永久鎖上用家的 Apple ID，原來是利用 iPhone 密碼重置 Apple ID 密碼，再透過 Apple 的「復原密鑰」功能，產生一個有 28 個字元的代碼，限制用家奪回 Apple ID。「復原密鑰」本來是想幫用家提升帳號的安全性，當用家忘記 Apple ID 密碼時，可以透過「復原密鑰」重置，一旦不能正確輸入「復原密鑰」，就可能遭到永久鎖定而無法存取帳號。

最令用家為難的是，Apple 因隱私政策而不會記錄用家的身份認證資料，當用家不能提供「復原密鑰」，就連 Apple 也沒辦法認證用家的身份，重新回復 Apple ID 的使用權。

（圖片來源：Apple）

「9to5mac」分享，想盡可能避免以上情況，建議盡量使用 Face ID 和 Touch ID，不應在公共場合使用密碼登入，同時可以設定「帳戶還原聯絡人」，當忘記 Apple ID 密碼或裝置密碼時，可以透過還原聯絡人的裝置和Apple ID取用帳戶和所有資料。

資料來源：華爾街日報

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