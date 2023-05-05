易通行 3大實用攻略｜過去，車主在駛經隧道時若未申請自動繳費，便需花費大量時間排隊繳費。從5月7日上午5時起，運輸署將在青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）率先實施不停車繳費服務「易通行」，並陸續推展至其他政府收費隧道。以後車主過隧道繳費就不需轉線、停車和排隊，更可立即收到服務商發送的短信或電郵通知有關隧道的收費。



要使用「易通行」app十分簡單，車主只需在手機上安裝「易通行」手機應用程式，即可完成繳費、增值和查詢過隧道記錄，非常方便！下載後，車主可以在應用程式內申請新戶口，並連結車輛和設定自動繳費方式。

無論iOS、Android及Huawei系統都可下載「易通行」app。

1. Check戶口餘額／交易紀錄

「易通行」手機app提供即時戶口餘額查閱和隧道費用繳交紀錄查詢，讓使用者能夠方便地掌握自己的帳戶狀況。要查詢戶口餘額，使用者只需進入app戶口選單，選擇「付款管理」，再點擊「指定儲值戶口管理」即可查看。同樣地，使用者也可以進入app戶口主頁，拉到底部查看最近5次的交易紀錄，或點擊「查看所有」查看所有的交易紀錄，包括日期、時間、隧道使用情況、金額和付款狀態，一目了然，非常方便。

2. 設定自動付款／指定儲值戶口

登記了「易通行」帳戶的車主，可以設定自動付款方式，每次通過隧道後即可自動繳費，不用擔心逾期繳交會被徵收附加費。設定自動付款非常簡單，只需打開「易通行」手機應用程式並登入您的帳戶，然後在主頁上選擇「設定自動付款」，即可選擇授權使用信用卡、銀行轉帳或指定儲值戶口方式進行自動繳費，非常方便。

易通行手機app功能十分全面，可直接繳付隧道費、查閱紀錄等。

如果選擇開設指定儲值戶口，但不使用自動增值，就需要知道如何進行一次性增值帳戶，確保帳戶內有足夠的金額支付隧道費。首先，在帳戶選單中選擇「付款管理」，然後選擇「指定儲值戶口管理」。在「戶口餘額」部分，點擊「增值」，輸入您需要增值的金額，可以使用信用卡或市面上大部分電子支付工具進行增值，甚至可以到7-11便利店或「易通行」的客戶服務中心或服務點進行增值，立即到賬。

另外，車主亦可以在「指定儲值戶口管理」頁面中，設定當戶口餘額低於一定金額時接收通知。在「設定」部分下面，點擊「編輯」，當戶口餘額低於某個金額時，系統會發送通知提醒增值，以確保帳戶內有足夠的金額支付隧道費。

👇👇設定自動付款／指定儲值戶口 步驟👇👇

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3. 補交隧道費

當車主通過隧道後，系統會發送電子繳費通知。若車主還未開通戶口及設定繳費方式，車主需打開「易通行」手機應用程式，然後點擊「補交隧道費」，輸入車牌號碼及運輸署登記的電子聯絡方式（如電話號碼或電子郵件），並輸入驗證碼後，系統會向車主發送一次性密碼。車主需在收到一次性密碼後輸入，並完成驗證，進入「登記車主」的主頁後點擊「付款」，然後選擇需要支付的隧道費用，再次點擊「付款」。若車主選擇使用信用卡繳費，需先輸入 Visa、Mastercard或銀聯信用卡資料，即可即時支付。若選擇使用轉數快支付，系統會顯示二維碼，車主可以利用網上銀行平台掃描二維碼進行支付。車主也可以選擇直接在 7-11 便利店或「易通行」客戶服務中心或服務點出示二維碼進行支付。若車主已開通戶口，但未設定自動繳費方式或戶口餘額不足，車主仍需登入「易通行」戶口進行補交隧道費。 請注意，車主需要在14個工作天內補交隧道費，否則將面被徵收附加費。

要享受不停車繳費方便又暢順的駕駛體驗，應盡早開立「易通行」戶口及設定自動繳費方式。

不久將來將有更多政府隧道可用「易通行」繳費。

👇👇補交隧道費步驟👇👇