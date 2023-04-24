特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）入主Twitter後搞風搞雨，當中知名人「藍剔認證」被改成付錢就能買到，最令使用者困擾；新政於4月1日起實施，很多知名公司、名人的twitter陸續「掉剔」，名人如NBA球星LeBron James、小說家Stephen King 一早表態絕不付錢買剔。但近日又反而有些人，無緣無故「被藍剔」，甚至無事先通知的升級為「金剔認證」，當中包括《SPY FAMILY》作者遠藤達哉。



《SPY FAMILY》作者：我咩都冇做點解有金剔？

聽講不少名人、官方帳號更忽然「被金剔」，當中包括SPY FAMILY作者遠藤達哉官方戶口（＠_tatsuyaendo_），他發tweet以安妮亞插畫表示「我咩都冇做喎」（何もしてない），表示不明白為何會被加「金勾勾」。

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網民突破盲腸｜或是動漫宅馬斯克自款送金剔

反應快的fans就即玩改圖，將「金勾勾」比喻為安妮亞被學校加許出色表現時所得的金星星。也有人想起，其實馬斯克（Elon Musk）本身是日本動漫宅，更曾在私人twitter戶口貼過SPY FAMILY的meme圖，令人相信遠藤達哉的金剔，真是Elon Musk私人付款送給他的（笑）。

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馬斯克真正大愛的作品其實是《idol master》，果不其然，idol master的公式twitter也有金剔！似了似了，難道這全球首富真的那麼有趣，會為自己喜歡的漫畫家買金剔？

再來看看，馬斯克曾公開在twitter分享的7部最愛日本動漫名單，包括《EVA》、《千與千尋》等等有沒有金剔，記者即check各作品、作者的twitter：

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SPY FAMILY作者Twitter連結

金剔認證開通條件曝光

新政實施日Twitter為何忽然殺出「金剔認證」？有人傳出了以下故事：原來跟馬斯克有私交的名人，DM他表示不滿，因為藍剔8美元／月的定價太低，勢將「一街都係藍剔」，無論是自己付錢、Musk私人送藍剔都好，都覺得藍剔是比無剔更大的侮辱，所以Elon Musk想出金剔這玩意，它要收取每月1千美元費用，並要事先得tiwtter認證。那遠藤達哉的金剔有沒有可能是少年JUMP買的？但強如冨樫義博、《鏈鋸人》藤本樹、《一拳超人》村田雄介的twitter連藍剔都沒有，又解釋不到……究竟安妮亞這粒金星星誰人「送」？始終是個謎！