國泰送機票 27,000 張｜早前提過由香港國際機場舉辦的「飛遇世界大賞」，今日（4月24日）正式開放抽獎申請，國泰航空將送出超過 27,000 張，由香港機場出發的免費機票，目的地選擇更多達 46 個，包括美國、加拿大、英國、德國、日本、韓國等，千萬不萬錯過免費獲得機票的機會。



由即日起至4月30日夜晚 23:59 期間，可以在「飛遇世界大賞」官網參加抽籤，將在5月3日通過 e-mail 通知中獎結果。記者實試登記步驟，雖然活動網站只提供簡體中文，不過步驟非常簡單：

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1）進入國泰「飛遇世界大賞」活動網站，點擊「立即登記」，排隊進入登記頁面。

2）填寫個人資料：姓名、電郵地址、區號（852）、手機號碼

3）從46個目的地中，選擇想去的國家／地區，如該地區有多於一個機場，中籤者將隨機被分配到其中一個機場入境。

4）成功登記後，將在5月3日通過 e-mail 通知中獎結果。



登記抽獎時，只需要輸入個人資料，不過當中獎後就必須為國泰會員。因此，如真的有幸中獎，可在七天內使用登記抽獎時的個人信息，註冊成為國泰會員拎取免費機票。

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國泰送機票登記網站（按此進入）