iPadOS 17支援清單｜WWDC 2023 將會在香港時間 6 月 6 日凌晨 1 點舉行，除了必有的 iOS 17 和極果迷關注的AR/VR裝置外，當然不會少得 iPadOS 17。近日傳出 iPadOS 17 版本支援機款名單，當中發現有 3 款A8、A9晶片的舊 iPad 或可能在今代被淘汰。



根據外媒 iPhoneSoft 的報導，他們來自 Apple 內部的相關人員流出消息，曝光 iPadOS 17 支援機款清單，將不再支援第1代 9.7 吋和 12.9 吋 iPad Pro，以第5代 iPad。而這份名單其實已是第二次流出，同時都提示這三部 A8、A9 晶片的 iPad 將不能升級 iPadOS 17，使今次的消息更加可信。

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iPadOS 17支援機型名單：

第3～5代 iPad Air

第6～10代 iPad

第5～6代 iPad mini

iPad Pro（2017年起所有機型）



+ 2

iPadOS 17淘汰機款名單：

第5代 iPad

第1代 iPad Pro（9.7吋）

第1代 iPad Pro（12.9吋）



這三部 iPad 不能升級 iPadOS 17 的原因，相信都是和使用的晶片太舊有關，不過亦不等於能升級 iPadOS 17 的機款，就能完全使用 iPadOS 17 的所有功能。而正使用這三款 iPad 的用家亦要留意，雖不能升級最新 OS 不太影響使用，但當出現一些程式漏洞時，就不能透過升級軟件解決。

資料來源：iPhoneSoft

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