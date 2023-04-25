iPadOS 17支援機款清單 傳淘汰3款A8、A9晶片舊機｜WWDC新品預告
iPadOS 17支援清單｜WWDC 2023 將會在香港時間 6 月 6 日凌晨 1 點舉行，除了必有的 iOS 17 和極果迷關注的AR/VR裝置外，當然不會少得 iPadOS 17。近日傳出 iPadOS 17 版本支援機款名單，當中發現有 3 款A8、A9晶片的舊 iPad 或可能在今代被淘汰。
根據外媒 iPhoneSoft 的報導，他們來自 Apple 內部的相關人員流出消息，曝光 iPadOS 17 支援機款清單，將不再支援第1代 9.7 吋和 12.9 吋 iPad Pro，以第5代 iPad。而這份名單其實已是第二次流出，同時都提示這三部 A8、A9 晶片的 iPad 將不能升級 iPadOS 17，使今次的消息更加可信。
消委會教揀風扇 有扇葉vs無扇葉點揀好？附電風扇驅除濕氣教學
iPadOS 17支援機型名單：
第3～5代 iPad Air
第6～10代 iPad
第5～6代 iPad mini
iPad Pro（2017年起所有機型）
iPadOS 17淘汰機款名單：
第5代 iPad
第1代 iPad Pro（9.7吋）
第1代 iPad Pro（12.9吋）
這三部 iPad 不能升級 iPadOS 17 的原因，相信都是和使用的晶片太舊有關，不過亦不等於能升級 iPadOS 17 的機款，就能完全使用 iPadOS 17 的所有功能。而正使用這三款 iPad 的用家亦要留意，雖不能升級最新 OS 不太影響使用，但當出現一些程式漏洞時，就不能透過升級軟件解決。
資料來源：iPhoneSoft
WWDC2023｜發布會6.6凌晨1點舉行 AR/VR裝置登場？7大新品預告
WWDC 2023 舉行時間
香港時間 6 月 6 日凌晨一點
詳情請睇：https://bit.ly/3HdE3ZT
WWDC 2023 有什麼焦點產品？
將有機會推出 iOS 17、AR/VR裝置、Mac Pro 等7項新品
詳情請睇：https://bit.ly/3HdE3ZT
iPadOS 17 傳不支援哪些型號？
傳將不支援第5代 iPad、第1代 iPad Pro（9.7吋） 、第1代 iPad Pro（12.9吋）。
詳情請睇：https://bit.ly/3HdE3ZT