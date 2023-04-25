小米Xiaomi 13Ultra上手速試｜遠攝夠力、新鏡組略嫌未夠「奶味」

小米 Xiaomi 13 Ultra 速試｜小米旗艦機近年在拍攝功能上大造文章，而繼 Xiaomi 13 系列的兩部機種在香港發布之後，小米早前又在中國內地發布了採用四鏡頭以及新感光元件的 Xiaomi 13 Ultra。



Xiaomi 13 Ultra 上手試：皮製機背+金屬框架手感討好（蔡浩騰 攝）

不同於上年度的小米 12S Ultra，今次 Xiaomi 13 Ultra 這部頂階之作鐵定會推出國際版本，在它正式上市之前，《香港01》科技玩物記者就率先上手試玩了這部小米年度旗艦拍攝手機。

Xiaomi 13 Ultra 上手試：皮製機背+金屬框架手感討好

今次借測的 Xiaomi 13 Ultra，據悉為中國內地現行上市的版本，故在軟件上依然是沒有 GMS 的中國內地版，但就無礙我們作初步的實機體驗。

先從外型著手，今代小米 Xiaomi 13 Ultra 在設計上明顯拿捏得相當準確，在功能以及奢華感之間取得不俗的平衡，尤其機背所用的納米皮材質的確有助提升手感。

Xiaomi 13 Ultra 用的主鏡頭為 1” CMOS，另外三支鏡頭中又加入了潛望式的 5 倍光學變焦鏡頭，大大增加了鏡頭模組的厚度，但小米就在機背的上半部加入鈄面處理，減少外觀上的影響之餘，配合金屬框加亦有提升手感的作用。

Xiaomi 13 Ultra 拍攝實試

Xiaomi 13 Ultra 採用四支 5000 萬像素鏡頭（蔡浩騰 攝）

與其他 Xiaomi 13 系列機種一樣，Xiaomi 13 Ultra 的主力依然是拍攝功能，時間有限，我們就從官方標榜的兩個賣點切入。

1” 感光元件、可變光圈主鏡頭

首先在鏡頭方面，Xiaomi 13 Ultra 用的是 1” 的 IMX989 感光元件，亦即與 Xiaomi 13 Pro 以及上年度的 12S Ultra 一樣，本身的質素毋庸置疑。

👇👇👇Xiaomi 13 Ultra 主鏡頭試相👇👇👇

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不過值得一提的，是 Xiaomi 13 Ultra 的主鏡頭就首次加入了可變光圈設計，除了系統自行決定，用戶亦可以在拍攝之前自行設定用 F/1.9 或 F/4.0 光圈拍攝。

Xiaomi 13 Ultra 的拍攝介面與同系列的其他機種不同，主要加入了光圈的手動設定選項（蔡浩騰 攝）

在自動模式下，Xiaomi 13 Ultra 的系統會自動計算快門速度等參數，拍攝出來的成品在光度上相若，但可以留意不同光圈設定下兩張相片的散景效果會有所不同👇👇👇

四鏡頭無縫變焦體驗

Xiaomi 13 Ultra 的四鏡頭中，除了主鏡頭為 IMX989 之外，共餘的超廣角鏡以及兩支光學變焦鏡（3.2x 及 5x）都一律採用 5000 萬像素的 IMX858，官方強調其在變焦時可以帶來更統一的操作體驗。

Xiaomi 13 Ultra 的變焦倍數最大可達 120x，而且有光學+電子防震，用單手都可以做到平穩拍攝，值得一讚（蔡浩騰 攝）

而就實機所見，四鏡鏡組帶來的變焦能力的確不俗，即使到 20x 的數碼變焦，相片質素仍屬於「可用」範圍，而到最大的 120x 變焦，畫面就會較為鬆散、出現「起格」情況，但在手機而言仍然是合格有餘的程度。

👇👇👇Xiaomi 13 Ultra 鏡頭變焦效果試相👇👇👇

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略嫌「奶味」不足？

在測試 Xiaomi 13 Ultra 的同時，我們亦以手上的 Xiaomi 13 Pro 拍攝相片，看看兩個不同位階的小米手機在拍攝上有何分別，在短時間的比較拍攝後，可以見到 Xiaomi 13 Ultra 的拍攝調色對比 Xiaomi 13 Pro 有明顯的差異。

尤其 Xiaomi 13 Ultra 的成像對比度稍為拉低，整張相片會較為明亮，但就略嫌太平均，未能做到 13 Pro 的「重量感」，如果有追求「奶味」的用家，可能會認為 Xiaomi 13 Pro 會更合心意。👇👇👇

Xiaomi 13 Ultra 香港上市時間

Xiaomi 13 Ultra 的中國內地版本已經在日前在內地市場開售，近日亦已經有水貨流入香港市場，但如果有耐性等國際版在香港上市的話，據小米方面的消息指，Xiaomi 13 Ultra 將會在 6 月中正式於香港推出。

屆時除了有 Xiaomi 13 Ultra 本體之外，亦會有同場發表的 Xiaomi 13 Ultra 專業攝影套裝，但 Xiaomi 13 Ultra 國際版本售價方面預料會比中國內地版本高，隨時要挨近＄9000，未知各位米粉又覺得值買與否？