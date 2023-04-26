消委會指旅行轉插安全｜每次去旅行執行李，其中一樣必帶的就是旅行轉用轉插（萬能插蘇），一個旅行轉插可以在多個熱門旅行地點適用，絕對是熱愛旅遊的用家出門最好的伙伴。不過，消委會指出，市面上原來有不少旅行轉插都存在各式各樣的安全問題，嚴重甚至會有觸電或引致火警的風險。



萬能插腳設計存危機

市面上很多旅行轉插都同一時間對應不同國家的電掣規格，只要按不同的掣，就能彈出對應的插腳，但這令旅行轉插增添一安全隱憂。消委會發現不同的插腳可用時伸出並鎖緊，而且各個插腳的導電體會互相接通，當用家插上電源時，其他外露的插腳都會同時帶電，增加用家觸電的風險。

旅行轉插不應打開多於一個插腳使用（圖片來源：Google）

內部構造存問題

旅行轉插的設計規管並不嚴謹，一些轉插內的唔屬片未能夾緊插入的電器插腳，甚至發現有些款式只有一片金屬片能接觸插腳。另外，旅行轉插的保險絲設計亦發現存有問題，有些轉插並未有任何過荷保護裝置，就算有也不一定符合標準。

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絕緣設計不妥善

消委會的測試發現，大多旅行轉插的絕緣距離不足，如電源兩極之間距離、帶電的初級線圈與用家可接觸的USB輸出插座距離，令使用時有跳掣和短路的風險。連同保險絲設計的問題，當用家觸電時，也沒有足夠的保護斷電。

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物料不夠耐熱

消委會的測試發現，大部份英式插頭上的膠料製成插腳或插腳座大多未能通過測試。另外，一些樣本經過125°C的球壓測試後，插腳座、膠插腳、插座或外殼出現直徑超過2毫米的凹陷，表明這些插頭的耐高溫能力不足。

安全使用旅行轉插

消委會教路指，想安全使用轉插，每次應只伸一組插腳，避免用家碰到其他帶電插腳時觸電。同時，轉插不可使用功率較高的電器，一般只適用功率 500W 以下的電器。

資料來源：消委會