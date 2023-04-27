去過日本旅行都會心心念念廁所的電子廁板／免治馬桶，不少人回港後都在自家洗手間安裝電子廁板，享受座墊加熱和清洗功能。近日，在 Facebook@水電DIY技術研習社 專頁中，有台灣網民分享家中的電子廁板竟自燃起來，連水箱都明顯燒燶，試想如果事故發生時正在如廁，豈不是會有「爆菊危機」？即睇電子廁板潛在危險，以及消委會32款廁板評比、安全使用貼士。



Facebook@水電DIY技術研習社 專頁中，台灣網民分享家中的電子廁板（免治馬桶蓋）突然自燃，幸好起火時沒有人正在使用，而且有人在家中及時發現，即時把火災撲滅。網民把災情分享後，肇事產品廠商即留言道歉並指出：「會將立即派員與您聯絡了解情況」，該主動處理後續和道歉得到大量網民稱讚。

消委會指旅行轉插安全隱患 用錯隨時觸電／起火 插腳機關易觸電

消委會曾測試 32 款電子廁板，價格由$3,399～$14,800不等，主要令價格差異這麼大的原因，是功能的多寡。同時，分享使用電子廁板時要留意的地方：

電子廁板的清洗功能，並不是任何人都適用，如下身部位不適或有傷口的人士，例如痔瘡患者，使用前應先諮詢醫生意見。另外，用家應按說明書指示定期清潔機身、噴頭、進水過濾器及除臭過濾器，以及定期更換進水和除臭過濾器，以免積存細菌。

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而安全使用上，由於浴室環境比較長時間潮濕，對電器的絕緣設計有較高要求，建向信譽良好的品牌入手。當長期不使用時電子廁板的功能時，應拔去電源插頭。同時，不應使用拖板或與其他電器使用同一電源，以免出現短路。當出現異常聲音或氣味時，應立即停用，再找有經驗技工檢查及維修。

👇👇消委會 32 款電子廁板評比👇👇

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資料來源：Facebook@水電DIY技術研習社