Toyota Corolla Cross試駕｜不少車迷對Corolla相信都非常耳熟能詳吧，可是近年再沒有行貨返港，實在令車迷失望。等待多年，終於再有Corolla新車抵港，今次更化身成為SUV家庭車，相信更為吸引準買家。記者今次有機會試駕只售26餘萬的Corolla Cross豪華版，看看新車值不值得買？



Toyota Corolla可算是豐田最經典、最受歡迎的熱賣車款，由1966年推出第一代E10至今已推出十二個世代。銷量最高峰時，全球計，每40秒就可以賣出一架，累積銷量更達至5千萬部，可算是最長壽兼最熱賣的日本車。當中最出名、人人皆知的當然就是《頭文字D》「拓海」的AE86。

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Toyota Corolla Cross正式抵港

Corolla終於再次抵港 更化身成更實用的SUV

不過近年似乎因為已經不再流行小型房車，所以自2019年已經再沒有行貨到港。終於到了2023年，Corolla終於再有行貨到港，而且今次更是SUV車型「Corolla Cross」。

今次Corolla Cross分別有汽油豪華版以及Hybrid混能版，汽油版就賣26萬幾，混能版就賣31萬幾。兩款Corolla Cross同樣，車身長約4.46m、闊約1.82m、高約1.62m，軸距就大約2.64m，比起RAV4小一點，但車廂內都算幾大幾實用。不過去到第11代，2019年之後再沒有返香港行貨，有點可惜。究竟汽油版同混能版有什麼不同呢？根據官方指Hybrid版更慳油之外，車廂配備原來都有不少分別。

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Toyota Corolla Cross車身細節👇

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Corolla Cross的外觀設計及車內配備

細心睇Corolla Cross，車身有一對回力標隱藏骨線，而且有不少黑色防刮物料包圍，尤其車門下方的防刮物料，開門時不會刮花旁邊的車身。另外，車頭一整排LED投影式頭燈以及超大梯型鬼面罩，18吋雙色軚鈴，遠睇都已經非常醒神。車內配備都算頗齊全，有8吋原廠輕觸式屏幕音響系統連6個喇叭、有線Apple CarPlay、12.3吋電子儀錶、雙區域自動恆溫冷氣、實體扭盤等，更有USB Type C充電等。頭頂特大天幕，雖然中間有條頗粗骨位，但都無礙前座或後座視野。皮製座椅坐落都頗舒服，如果Hybrid版更會升級電話無線充電、nanoe X納米離子空氣淨化功能以及自動調較駕駛座椅連加熱功能等。

Toyota Corolla Cross車內細節👇

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今代Corolla升級Toyota Safety Sense 3.0主動式安全系統，包括最基本線道偏離警示系統、防護式自動煞車系統、雷達感應車距巡航定速系統等。而且升級10個安全氣袋，以及新加入泊車防碰撞輔助系統。新車更是首部豐田SUV加設原廠360度全景泊車影像系統，可以全天候觀察地形及障礙物，任何車主泊車再沒有難度，掃除各種駕駛時出現的問題。今代汽油版耗油點如何呢？官方指一升油可以行16.3km。而今次記者就由荃灣駕駛來回東涌機場，合共行走大約40km，大約7成行走高速，最後耗油大約12.4L一公里，計返今日約23油價，再減油卡優惠，都要大約$1.5一公里。

相隔多年Corolla終於正式回歸，這架Corolla Cross的確都算交足功課，雖然新車驚喜不多，但以平價SUV而言都算不錯的選擇。雖然26萬幾的確頗抵買，但如記者選擇的話，還是想加多5萬元升級Hybrid版，始終Hybrid版更慳油，車廂內亦較豪華。不過據記者所知，今年Hybrid版的quota已經額滿，最快都要2024年才交車，心急的車主可能只好退而求其次選擇汽油版就更實際一點。



The First-Ever Corolla Cross HEV 混能版：$319,998

The First-Ever Corolla Cross Luxury 豪華版：$269,220

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