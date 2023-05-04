香港人多車多，空氣質素難免較差，就算回到家也可能因空氣污染令眼睛、呼吸道不適。因此，很多人都會在家中放置一部空氣清新機，令生活環境更健康。不過，原來空氣清新機如何擺放都很大學問，放錯位就只會淪為沒用的擺設。



台灣TVBS《健康2.0》節目中，健康宅設計師錢毅分享空氣清新機正確的擺放方法。他指出，空氣清新機應放在家中空氣不太流通的地方，如房間角落、書桌背後，把空氣清新機當循環扇般令家中空氣更流通。

健康宅設計師錢毅分享空氣清新機正確的擺放方法（圖 TVBS）

同時，如在睡房擺放空氣清新機時，建議不要放太近床頭，因空氣清新機吹出的空氣或帶有溫度，有機會影響睡眠。

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另外，當使用空氣清新機時，不應把窗戶開得太大，因為會令家中不斷有外來空氣灌中，使空氣清新機的效果變差。其建議可搭配冷氣機使用，同樣都能令空氣更流通。

My-Best 網站曾測試多款型號在香港也有出售空清機，如 Dyson HP04﹑無印良品的 MJ-AP1﹑Airdog x5s 等，透過對集塵力、脫臭效果﹑寵物脫臭效果、清潔方便程度 4 方便評分。正想入手空氣清新機的話，也能參考評測結果。

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資料來源：《健康2.0》