亞馬遜旗下雲端部門 AWS 年度峰會 AWS Summit 2023香港站強勢回歸，今年的活動內容精彩程度對比過往歷屆更高，從早到晚有多達 8 個不同主題及超過 40 個深度分享，涵蓋範圍涉及最新鮮的科技話題，主題由生成式AI、機器學習、Web3區塊鏈技術、網絡安全、IT成本管理、企業數碼轉型策略以至雲端基建部署，都邀請到不同領域專家以及企業代表分享他們的成功經驗。



峰會適合各行各業的IT專業人士、企業家、初創和中小企企業領袖、專業人士和商務人士等參加。不論業務背景和技術專長如何，所有參與者均可以在 AWS Summit 2023 找到自己感興趣和快速入門的內容！

AWS Summit HK01 參會攻略

今年度的 AWS Summit 涵蓋科技界最炙手可熱的話題，可以細分為以下 8 大主題👇👇👇

－ AI & Machine Learning（AI、生成式AI與機器學習）

－ Security & Compliance（安全與合規性）

－ Migration and Observability（遷移與可觀察性）

－ Data & Insights（數據與洞察）

－ Cloud for Industries（不同行業的上雲成功故事）

－ Application Modernization（應用程式現代化策略）

－ Web3 & Digital Transformation（Web 3 與數碼轉型）

－ Cloud Infrastructure（雲端基建部署）

峰會更在早上部分設有早餐共修班給參加者免費報讀，針對生成式AI，讓一眾志同道合的參加者透過雲端低成本高運算性能的優勢，進行生成式 AI 繪畫、生成式 AI 編程、除蟲。

特設國際級賽事、早餐共修活動和Web3 區塊鏈嘉年華

人工智能作畫、編程工作坊

在上午部份，參加者已有機會參加 3 個 AWS DeepRacer、CodeGuru 等編程相關的早餐工作坊，在接下來的課程中，與會者更可以學習如何在 AWS 上建立近期大熱的人工智能工具Stable Diffusion、自行訓練 AI 繪圖模型。

AWS 將為初學者提供基本的雲端知識，協助他們更加熟悉 AWS 的雲端技術，在上午的日程中，就先有一個 F1 Game Day workshop，參加者可以 2～4 人一組、借助 Formula 1® 的數據，測試自己的編程技巧；在這之後還有 AWS Certified Solutions Architect 的課程精讀，完成測試更有機會獲得 100% 考試免費券。

按此立即免費報名參與 AWS Summit Hong Kong 2023

跨國企業和本地企業齊齊分享成功故事 如何做到真正數碼轉型

在 AWS Summit 的下午時段，更有不同企業分享如何使用雲端技術，為他們的企業更上一層樓。例如，UA Finance 分享如何運用AWS技術推動創新，了解更多知名的借貸公司如何數字化轉型以支持其整體業務；HKPhil 則分享他們的雲端轉營歷程如何使組織受益；大快活和維特健靈則分享包裝消費品和餐飲的未來。

除了以上企業之外，還有更多企業和組織分享經驗，包括 NetApp、Innoblock、BlueOnion、Cinnox、MongoDB、Snyk、SHOPLINE、Hashkey、Animoca、eCloudValley、NodeReal、Infinity Exchange、Red Hat、、Deloitte、Cyberbay、Pantheon Lab、Fidelity、Palo Alto Networks、PwC Hong Kong、Computer Society、Dynatrace、Veeamand Splunk等（ 排名不分先後）。這些分享經驗將幫助參加者更深入地認識AWS 技術。

當日還有亞馬遜旗下雲端部門為其全球合作夥伴的年度活動 AWS Partner Summit Hong Kong 2023。該峰會為 AWS 合作夥伴提供了一個機會，可以聚集在一起了解雲計算領域的最新趨勢、工具和服務，與其他夥伴和AWS 專家互動交流。

峰會包括主題演講、分組會議、AWS 合作夥伴年度頒獎典禮和網絡交流機會。 AWS Partner Summit Hong Kong 2023對所有 AWS 合作夥伴開放，包括諮詢和技術合作夥伴、獨立軟件供應商（ISV）、托管服務提供商（MSP）和經銷商。參加峰會可以幫助合作夥伴深入了解 AWS 服務和解決方案，並提供與該領域其他合作夥伴和專家建立聯繫的機會。

即時報名參加 AWS Summit、捉緊業界新機遇

2023 AWS Summit 將是一場精彩的雲端技術盛宴，帶來獨特的學習和交流機會。透過這些分享，參加者可以了解更多AWS技術，提升技能和知識，並將之應用在其企業和個人項目中，還不即時報名參加？

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