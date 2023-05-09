Lenovo Yoga Book 9i正式上市報價｜Lenovo近來推出不少創新設計的notebook，尤其是Yoga Book系列更是吸引不少用家青睞。最近香港公布推出最新Yoga Book 9i系列，而且更找來時裝設計師兼網絡女神Lilian Kan分享新機用後感想。



Lenovo推出了極具前腦性的Yoga Book 9i，為Lenovo Yoga系列帶來了前所未有的創新和多功能體驗。全新Yoga Book 9i是首款全尺寸雙屏OLED筆記本電腦，具備一系列獨特功能，賦予創作者自由演繹自己的故事的能力。不僅在結構上比傳統的筆記本電腦更加靈活，建基於Intel Evo平台的Yoga Book 9i亦同時擁有雙屏幕的多功能性、多模式功能以及卓越的娛樂性能。對於善於創作的新一代消費者來說，Yoga Book 9i能滿足他們多方面的數碼需求，成就他們在工作、創作、學習或娛樂方面的所需。

Lilian對新機使用讚不絕口（林勇 攝）

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雙屏處理任務呈現新一代高效能體驗。搭載最新一代Intel Core處理器，Yoga Book 9i讓用家同時享受到筆記本電腦的完整體驗以及可拆卸的藍牙鍵盤與雙屏幕的靈活性和同時處理多項工作的潛能。除了造型輕薄，Yoga Book 9i更憑藉Intel Evo平台於廣泛的應用程式中提供無縫通訊體驗，以最大程度地減少對速度、電池續航力和連接性的影響。Yoga Book 9i 的獨特創新設計，讓用家可以更輕鬆地進行數位創作，使用各種工具和應用程式來發揮自己的創造力，從而打破傳統創作的限制。不僅如此，Yoga Book 9i 還可以將創作作品和筆記保存在雲端，讓用家可以輕鬆地存取和分享自己的作品。除了多功能性和創新性之外，Yoga Book 9i 還具有卓越的娛樂性能。配備 360 度聲場音頻和 Dolby Atmos 技術，讓用家可以享受高品質的音樂和影像體驗，並能在任何地方欣賞自己喜愛的內容。

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（林勇 攝）

現場Lenovo更邀請了設計師兼網絡女神Lilian Kan於現場分享Yoga Book 9i的優點：「我實試過部機多天，尤其是雙屏幕的設計的確方便我繪圖及設計，而且雙屏設計方便我上網shopping時，可以睇到更多商品、視野更加開揚，非常好用。」

Lenovo Yoga Book 9i規格