iPad將推出Final Cut Pro、Logic Pro｜不少果迷期待以久，Apple終於將Final Cut Pro以及Logic Pro兩大Mac用家喜愛使用的專業影音編輯軟件，於iPad上推出。終於可以利用iPad的觸控屏幕及Apple Pencil製作專業級的作品。



Apple 推出 iPad 版 Final Cut Pro 和 Logic Pro，提供全新的觸控界面和便捷的工具，讓用戶可以提高創作工作流程。iPad 版 Final Cut Pro 提供了多種功能，讓影片創作者只需要使用一部便攜裝置，就能輕鬆錄製、剪輯、完成和分享作品。iPad 版 Logic Pro 則為音樂創作者提供強大的專業音樂創作功能，可以隨時隨地使用完整和先進的工具完成歌曲創作、節拍製作、錄音、編輯和混音等工作。

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終於可以利用iPad觸屏專業app剪片

iPad 版 Final Cut Pro 推出全新的觸控界面和方便的工具，可以解鎖全新的工作流程。全新的 jog wheel 能使剪輯過程更加簡單，用戶可以通過前所未有的方式與內容互動。使用簡便的多點觸控手勢，如 Magnetic Timeline、移動影片和快速編輯，可以達到每幀的精確度。 Live Drawing（即時繪圖）功能可以讓用戶直接在影片內容上繪畫和書寫。在配備 M2 晶片的 iPad Pro 上，用戶可以利用 Apple Pencil 懸浮感應功能，無需觸碰螢幕，即可快速瀏覽和預覽素材。用戶還可以搭配精妙鍵盤或智慧型摺套連鍵盤，利用鍵盤指令加快工作流程。創作者可以利用 12.9 吋 iPad Pro 的 Liquid Retina XDR 顯示器，觀看和編輯顏色驚艷的 HDR 影片，並使用「參考模式」進行精確調色。

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專業攝影模式和多鏡頭影片剪輯功能為 iPad 上的創意流程帶來更好的操控體驗。影片創作者可以在縱向或橫向拍攝高質量影片時監測音訊和可用錄製時間，並手動調整焦距、曝光和白平衡等設置。創作者可以使用一台設備在拍攝現場捕捉、剪輯和發佈影片作品，用戶還可以使用配備 M2 晶片的 iPad Pro 錄製 ProRes 格式的影片。加上多鏡頭影片剪輯功能，短片將自動同步並可同時編輯，用家只需手指輕點就可以在多鏡頭短片中轉換拍攝角度。而且運用 Apple 晶片與機械學習的力量，大大加快剪片速度。透過 Scene Removal Mask 功能，創作者可以快速清除或更換片段中主體的背景，無需使用綠幕。Auto Crop 功能可將素材調整為垂直、正方形等比例；Voice Isolation 功能則可輕鬆消除音訊中的背景噪聲。

iPad 版 Final Cut Pro 支援匯入 iOS 版 iMovie 剪輯項目，iPad 用户更可將 Final Cut Pro 項目匯出至 Mac。

利用iPad拍攝完畢立刻剪片

Logic Pro iPad版是一款專業的音樂創作app，結合了Logic Pro的強大功能和iPad的便攜性，成為全能音樂創作工具。多點觸控手勢讓音樂創作者可以自然互動操作軟體樂器，並且透過捲動手勢和收合兩指導覽複雜的項目，Plug-in Tile讓最常用的操作觸手可及，協助使用者輕鬆快速調整音訊。iPad內置的咪高風可以讓創作者錄製人聲或樂器，而iPad Pro更有五個錄音室級數的咪高風，讓任何地方都變成專業錄音室。

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Logic Pro終於上iPad

Apple Pencil則可以讓創作者精準地編輯和繪製詳細的音軌自動化，而智慧型摺套連鍵盤或精妙鍵盤則可以使用鍵盤指令，加快製作流程。全新的音訊瀏覽器使用動態篩選，可以幫助音樂創作者在靈感爆發時快速找到需要的音訊，並且試聽音訊後輕鬆將其加入項目之中，既節省時間又避免打斷創意。

Logic Pro iPad版提供超過100種強大樂器和效果插件，可以炮製精彩音樂，例如復古均衡器、壓縮器和混響等效果，進行微調和精修。此外，創作者還可以透過多點觸控在多種演奏界面上演奏樂器，iPad版Logic Pro內置大量效果逼真的樂器和強大的合成器，例如Sample Alchemy，可以輕鬆變換任何音訊取樣。

切割與翻轉音樂取樣、編排節拍和低音聲部分，使用節拍創作與製作工具打造專屬的爵士鼓。全新時長與音高調整插件Beat Breaker可以輕鬆改變聲音律動，而Quick Sampler可以將取樣的音訊變成全新的可演奏樂器，Step Sequencer則可以自動編排鼓點節奏、低音聲部和旋律，甚至自動執行插件。

功能齊全的混音器，包括音軌、控制音量、控制音場、插件、傳送，以及準確的自動功能，滿足用户僅使用 iPad 創作專業混音的需要。創作者可使用多點觸控輕鬆地進行混音，同時順暢地控制多何音軌的音量，混音控台則能讓他們快速一覽音軌的音量，統統都可在 iPad 上完成。

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5 月 24 日 (星期三) 起，iPad 版 Final Cut Pro 和 Logic Pro 將分別以每月 HK$38 或每年 $380於App Store 推出，並提供 1 個月免費試用。Final Cut Pro 支援配備 M1 晶片的 iPad 及更新的型號，Logic Pro 支援配備 A12 仿生晶片的 iPad 及更新的型號。