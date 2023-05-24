ASUS Zenbook S13 OLED 實試｜在商務領域中，筆電本身就有著無可取替的地位，然而「流動性」依然是用戶在購買新筆電時一個排名靠前的考慮之處 ，但在纖巧、流動之餘，又要足夠耐用而且性能強大，究竟要如何取得平衡？ASUS 早前在港推出的全新型號筆電 Zenbook S13 OLED（UX5304）可謂交出了一個不俗的答案。



ASUS Zenbook S13 OLED 超纖巧機身、流動與實用並存

由 Ultrabook 年代開始誕生至今，ASUS Zenbook 系列向來就以纖巧見稱，全新的 Zenbook S13 OLED 厚度僅 1cm、重量亦控制在 1Kg，可謂目前市場上同尺寸筆電中數一數二纖巧流動的選擇。

要將筆電做得更輕更薄，理論上只要將一些必要的零件刪除、又或者改變物料以減省重量，但這樣的妥協在 Zenbook S13 OLED 上似乎就難以找到。Zenbook S13 OLED 機身以強度見稱，通過了MIL-STD-810H軍規認證，機面更採用了 PEO 電漿陶瓷鋁合金，一次過提高耐磨性、防蝕保護能力、熱散效果、硬度及使用壽命，帶出的磨沙質感相當高雅。

ASUS Zenbook S13 OLED機面更採用了電漿陶瓷鋁合金，一次過提高耐磨性、防蝕保護能力、熱散效果、硬度及使用壽命，帶出的磨沙質感相當高雅。（蔡浩騰 攝）

在纖薄、美形之餘，ASUS Zenbook S13 OLED 身上的 I/O 插槽位更十分齊全，連標準的 HDMI 輸出都有提供，辦公人士用了它就不需要經常另外再找轉插、帶多一堆配件出外。

強大影音表現

Zenbook S13 OLED 採用了 比例 16:10、極窄邊框的 13.3" OLED 屏幕（蔡浩騰 攝）

叫得 Zenbook S13「OLED」，其所使用的屏幕自然是今代的一大賣點。Zenbook S13 OLED 採用了 比例 16:10、極窄邊框的 13.3" Lumina OLED 屏幕，不單支援 2880 x 1800 超高解像度及 100% DCI-P3 色域，更同時擁有 0.2ms 反應時間以及 550nits 峰值亮度。

Zenbook S13 OLED 的屏幕色彩準繩，不單可以勝任設計製圖等工作，用來觀看電影更流暢多彩的視覺享受。值得一提的是 Zenbook S13 OLED 的屏幕已獲得 TÜV Rheinland 低藍光認證，可以大大減低眼睛因長期接收藍光帶來的眼睛疲勞、乾眼症、視力下降、頭痛等問題出現的機率。

（蔡浩騰 攝）

講到電影享受，除了有靚屏幕，當然還要有強勁的聲音助陣。ASUS Zenbook S13 OLED 就配備了通過 Harman Kardon 認證的 Dolby Atmos® 立體聲系統，同時搭載一款智慧放大器，可將音量提升到比標準放大器高出 3.5 倍，難以想像在其纖薄的機身上是如何輸出如此渾厚的音效。

最新一代 Intel 旗艦處理器

ASUS Zenbook S13 OLED 採用 Intel 13 代 Core i7 處理器（蔡浩騰 攝）

ASUS Zenbook S13 OLED 採用 Intel 13 代 Core i7 處理器，在 PC Mark 10 中獲得近 5000 分高分。

不單在文書處理機方面算是頂級效能之選，Zenbook S13 OLED 的效能強到連遊戲都可以應付，我們就在其上試行了《No Man's Sky》以及《Sifu》兩款遊戲，雖然未能用最高級的配置運行，但在標準的畫質效果下，兩款遊戲都可以流暢地運行遊玩。

高速滿電投入工作

ASUS Zenbook S13 OLED 在效能強勁以外，更取得了作為頂級筆電方能擁有的 Intel EVO 認證，即保證它在充飽電後續航力超過 9 小時、充電 30 分鐘可用 4 小時、一秒可以從睡眠中喚醒等等。

Zenbook S13 OLED 一打開已經可以喚醒、準備好工作了（蔡浩騰 攝）

對於一般用家而言，這幾項參數代表了 Zenbook S13 OLED 可以提供長效的「作戰時間」，同時可以讓工作不被等待開機的時間中斷。

除了開機夠快、夠爽，ASUS Zenbook S13 OLED 的充電時間亦十分快，我們以原裝的充電器為其充電，大約 1 小時左右已經讓原本 10% 左右的電池充至 80% 滿，又可以再應付另一天的工作了。