DSE 2023剛剛完結，考生們終於都可以稍為放鬆心情，打機、煲劇。csl 推出「DES Party Pass」，為各位應屆考生送上 90 日，共 300GB 5G 數據卡，等大家可以享受 5G 網速玩手遊、睇片、煲劇。



「DES Party Pass」

csl 推出的「DES Party Pass」活動，向應屆 DSE 考生送上「DSE Party Pass 5G 體驗包」（價值$1,494），當中包含 5G 本地流動數據（共 300GB，每30日100GB，多出的數據不能順延到下個月），以及無限本地通話分鐘，即成功領取之後，就可以免費使用 5G 數據 90日。

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申請資格：

1）登記人須為18歲或以上

2）持有效香港居民身份證

3）2023年香港中學文憑試考生

4）領取時需出示2023年香港中學文憑考試准考證(正本)



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申請步驟

應屆考生只要在 csl 官網填寫有關資料，如學生名稱、流動電話號碼、考生編號，再選擇領取 SIM 卡的 csl 專門店。提交後將會收到申請確認短訊，應屆考生需在 SMS 中的實名登記連結，完成 SIM 卡實名登記作算完成申請。完成以上步驟，將獲得預約換領確認SMS，屆時攜同准考證正本、身分證到指定門市換領即可。