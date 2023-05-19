DSE考生免費拎90日5G SIM卡｜csl三步登記教｜300GB數據有何限制
DSE 2023剛剛完結，考生們終於都可以稍為放鬆心情，打機、煲劇。csl 推出「DES Party Pass」，為各位應屆考生送上 90 日，共 300GB 5G 數據卡，等大家可以享受 5G 網速玩手遊、睇片、煲劇。
「DES Party Pass」
csl 推出的「DES Party Pass」活動，向應屆 DSE 考生送上「DSE Party Pass 5G 體驗包」（價值$1,494），當中包含 5G 本地流動數據（共 300GB，每30日100GB，多出的數據不能順延到下個月），以及無限本地通話分鐘，即成功領取之後，就可以免費使用 5G 數據 90日。
ChatGPT官方App版上架 支援語言輸入 提問更方便｜附下載教學
申請資格：
1）登記人須為18歲或以上
2）持有效香港居民身份證
3）2023年香港中學文憑試考生
4）領取時需出示2023年香港中學文憑考試准考證(正本)
BLACKPINK手遊｜育成Jisoo超靚小卡幫Rose買衫換皮｜零課金都好玩
申請步驟
應屆考生只要在 csl 官網填寫有關資料，如學生名稱、流動電話號碼、考生編號，再選擇領取 SIM 卡的 csl 專門店。提交後將會收到申請確認短訊，應屆考生需在 SMS 中的實名登記連結，完成 SIM 卡實名登記作算完成申請。完成以上步驟，將獲得預約換領確認SMS，屆時攜同准考證正本、身分證到指定門市換領即可。
csl「DSE PARTY PASS 5G體驗包」什麼時候可以申請？
2023年5月18日至2023年7月31日。
詳情請睇：https://bit.ly/3Ip1T5i
換領csl「DSE PARTY PASS 5G體驗包」有什麼條件？
登記人須為18歲或以上之2023年香港中學文憑試考生，並持有效香港居民身份證
詳情請睇：https://bit.ly/3Ip1T5i
csl 送的 5G SIM卡有多少數據？
每30天可獲100GB 5G本地流動數據 (每30天100GB本地流動數據，90天合共300GB本地流動數據）
詳情請睇：https://bit.ly/3Ip1T5i