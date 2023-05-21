手提風扇仔推薦2023年版｜天氣開始酷熱，不想在街上汗流浹背，很多人都會帶手提風扇出門。現時手提風扇的款式五花八門，掛頸、上吹式掛頸，連無扇葉手提風扇都有。台灣 my-best 網站就挑選了 10 款人氣手提風扇排行榜，如果正在入手風扇仔的話，正好可以參考。



挑選靜音款式

my-best 網站建議入手風扇仔時，可以參考包裝上標示的噪音量。因為風扇仔會搭載摩打，運作時難免會有噪音，而且風扇仔隔離面部較近，長時間使用時，噪音的影響就更大，建議選擇噪音值45dB以下為佳。

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十大手提風扇人氣排行榜👇👇

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幾素 無葉片靜音輕量頸掛風扇 FA12

幾素的無葉片靜音輕量頸掛風扇 FA12，主打無葉掛頸設計，無需擔心頭髮會卡在扇葉上。78個環繞孔可達至360°環繞頸部吹風，比起一般的手提風扇更能令身體快速解溫。而且掛頸風扇能解放用家雙手，無需一直拿著，隨時隨地都能使用。

不過要留意的是，一直對住面部吹有機會令人體溫隨汗液的大量下降，容易引起傷風﹑感冒﹑腹瀉等問題。同時，中醫認為長期以貼住頭吹，臉上兩條經脈有機會受寒，引致血管痙攣、甚至面癱，因此建議吹30～60分鐘即可。同時，手提風扇大多使用鋰電池充電，使用時亦要小心鋰電池會否有過熱問題，小心電池爆炸。

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RONEVER無扇葉風扇 PG009

my-best 排第九位的RONEVER無扇葉風扇，外確酷似 Dyson 風筒，外型非常出眾。而且自帶手機支架，可似座台使用時，當作手機架用，邊睇片邊感受涼風。不過只有 1500mAh 電池容量，運作時間約 5 小時，電池續航力中規中矩。

資料來源：My-best