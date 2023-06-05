Shokz全新OpenFit耳機　新技術更舒適　新設計更百搭

Shokz專注研發骨傳導和聲學技術長達10年，令這個耳機品牌幾乎和骨傳導耳機劃上等號，但今次他們突破自我，推出配備新聲學技術的開放式耳機「OpenFit」，造就更舒適用家體驗和更出色的音質。它同時以三大設計幫助通話降噪，加上有別於品牌傳統的耳掛式設計和配色亦降低了運動元素，令OpenFit能陪你出席不同場合。



Shokz突破自我 新專利技術讓用家佩戴更舒適

就算大家未擁有過Shokz的骨傳導藍牙運動耳機，亦很大機會在其零售店試用過，只要你戴上它並按下播放鍵，便能感受到甚麼是以振動傳導聲音。然而這個美國品牌未有原地踏步，今次突破自我般推出配備新專利聲學技術DirectPitch™ 的開放式耳機OpenFit。新技術令到耳機就算不入耳仍能精准和高效地定向傳聲，即使用家長期佩戴都不會出現振到痕的情況，同時有效降低漏音，不用怕旁人「偷聽」，音質亦比以往更清晰、更好聽。

其次是OpenFit的機身採用親膚設計的雙層零度矽膠包裹柔性鈦絲耳掛，提高佩戴舒適度和穩定性。至於鎳鈦合金耳掛提供強大的回彈力，而長期使用後亦不易變形，適合所有用家的耳型。此外，OpenFit保留品牌傳統的不入耳設計，令你聽歌之餘亦能聽到四周的聲音，不論是行路、跑步或踏單車都能安全至上。

三大設計助通話得到最好降噪

近年真無線耳機主導市場，但通話收音依然是不同品牌致力解決的弱點，特別當你身處在人來人往的旺角和銅鑼灣時，中斷耳機連接，直接用電話錄音或通話才是權宜之計。今次OpenFit同樣在收音方面多加心思，先是將左右兩邊的收音咪調較到最佳位置，再以自適應波束技術計算通話者的人聲方位，配搭AI智能通話降噪演算法，三大設計助你就算在馬路旁邊致電客戶開會，亦能如在辦公室般清晰地通話。

OpenFit將左右兩邊的收音咪調較到最佳位置，再以自適應波束技術計算通話者的人聲方位，配搭AI智能通話降噪演算法，達致最好的通話降噪。

新設計、新顏色切合不同場合和衣著

講到OpenFit切合不同場合，就不得不提它的外觀。以往Shokz的骨傳導藍牙運動耳機為了方便用家運動，均是採用頸掛式設計，而今次OpenFit改成更接近真無線耳機的獨立耳掛，繼續保留方便運動的功能，同時增加了時尚的味道，再配上最百搭的黑色和白色，完全可以套用李燦森在《龍咁威》的金句：「都係嗰句，容易襯衫啊嘛！」

OpenFit告別頸掛變成耳掛，加上百搭的黑、白色，充滿時尚味道。

OpenFit的耳掛式設計方便用家襯搭不同衣著。

OpenFit的官方建議零售價是$1,599。

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（資料及相片由客戶提供）