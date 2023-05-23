iPhone偷聽迷思｜手機會偷聽嗎？搭飛機要開飛行模式嗎？Dark Mode真的有助視力嗎？使用手機時，經常都有一些迷思，而網上眾說紛紜，很難有一個統一而且可靠的答案。

近日，YouTube @GQ TaiWan就找來前Apple技術人員 David Payette，解答了 17 個常見的手機迷思。



Q1：手機會監聽嗎？

答案：不會

David Payette用一個非常實際的原因，解答了這個老生常談的私隱問題，他指出如果手機直接監聽用戶，那手機電池會很快沒電。他以 iPhone 14 Pro 為例，為什麼說「Hey, Siri」，iPhone 會馬上彈出 Siri 功能，那不是監聽嗎？ David 解釋，iPhone 並不是監聽一整句說話，而是透過聲音模型來偵測特定的聲音順序，用來觸發功能運作，目前手機仍未有能力可監聽每一個字。

而為什麼剛剛說完，社交媒體就會出現相對的廣告呢？David 指大部分情況都是因為 IG、FB、Google 強大的分析能力，根據用戶最近的搜尋結果，推算出相應的廣告內容而來。

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（圖片來源：YouTube @GQ TaiWan）

Q2：坐飛機仍要開飛行模式嗎？

答案：基本上不用了

在手機開始普及時，就經常強調手機的訊號會影響飛機上的儀器，因此上機會最好開飛行模式，甚至把手機關上。而 David 解釋指，雖然手機訊號可能會影響飛機系統，但現今技術下，發生影響的可能性已經低至幾乎不可能出現。他認為開飛行模式能幫助到的，其實是數據供應商，因為能減低數據傳遞的處理成本。

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（圖片來源：YouTube @GQ TaiWan）

Q3：手機到底有多防水？

答案：IP68（6米水深下能防水30分鐘）

IP68 這個術語應該前不少用家來說都不陌生，前數字代表防塵級數（0～6）；後數字代表對液體防護級數（0～9），而一般來說 IP68 已是現時最高級別的防塵防水級數。但原來不同手機對 IP68 的定義都有不同，iPhone 14 系列的 IP68 能在6米水深下防水30分鐘，而Google Pixel 7 Pro 和 Samsung Galaxy S23 Ultra 即在在 1.5米水深下防水30分鐘。David 另外強調，手機雖能防水，但不防肥皂水，長期曝露在水以下的液體下，有可能會分解手機內部的防水封膜，因此用家要小心，別以為防水就等於防所有液體。

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（圖片來源：YouTube @GQ TaiWan）

Q4：手機電池爆炸是怎樣回事？

David 指鋰電池通常都不會爆炸，至少不是傳統認知上的爆炸，因為當鋰電池短路時，大多情況會冒煙或冒泡，通常會先有會警示訊號，很少會突然就起火燃燒，真正危險是沒有人發現這些警示。因此，當用家發現手機過熱，最好就先停止使用，甚至關機放在一旁降溫。

（圖片來源：YouTube @GQ TaiWan）

David Payette 在影片中還有解釋很多有趣的手機迷思，如手機會因為拿的方法有較好接收嗎？最佳的充電方法是什麼？信用卡和酒店匙卡不能和手機放一起嗎？等等，有興趣可以在影片中找出答案，會發現原來一直都誤會了手機很多使用方法。