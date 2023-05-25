買電視時，經常會越到一個問題，就是買多大作適合呢？是否在「筆直」範圍內買最大尺吋就等於好呢？近日在台灣 PTT 討論區就有網民問：「選電視是越大越好嗎？」，其實面對這個問題，可以用一條簡單的公式，去計算出最適合自己的電視尺吋。



網民指出，他家中的電視櫃最大只能放 65 吋電視，現在正猶豫要買剛好的 65 吋電視，還是買 55 吋就足夠。其他網民大多都表示買電視當然要越大越好，甚至誇張說：「一定要選大到進不了家門的那種」，原因很簡單就是大電視能提供更大的觀賞體驗。

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電視真的越大越好？

無可否認，大電視能帶來更沉浸式的享受，不過如果客廳大小不合比例的話，反而會影響觀感，有如在戲院長期全在頭排一樣，眼睛更容易看到疲累、甚至出現頭暈的問題。因此，選擇電視尺吋時，應該要先量度電視機與梳化之間的距離。根據 RTINGS 網站專業推薦，可以直接在其網站上選擇客廳距離，網站會建議最佳的電視尺吋，如2.3m距9應選擇55吋電視，甚至網站會推薦該尺吋下比較好的機款。

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（RTINGS網站截圖）

最佳尺吋公式

不想每次想要進入網站查詢的話，其實可以用一條簡單的公式計算，如選擇 1080p 畫質的電視，公式為適當距離(公分)=電視尺吋x4， 即想入手60吋電視，客廳的距離要有約2.4米。同時，如選擇4K Ultra HD畫質的電視，公式為適當距離(公分)=電視尺吋x3， 即想入手60吋4K電視，客廳的距離要有約1.8米。

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資料來源：RTINGS、PTT