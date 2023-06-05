夏天一到，冷氣機幾乎每日都要開，甚至有家庭會日夜長開冷氣。長時間使用電器，就要更小心電器安全情況，台灣消防局指出，過去3年冷氣機起火原因，其中由電線短路引致的原因，就佔了7成。



冷氣機駁拖板？萬萬不能！

很多人就算冬天不會開冷氣，但亦不會拔除電源，在夏天經常要開冷氣就更甚。很多用家會忽略冷氣機電線情況，但當電線長時間受擠壓或捆綁，以及老化的話，就有機會出現短路或過熱問題，最後導致起火。同時，冷氣機屬於高電壓家電，因此不應使用拖板與其他電器器共用電源，已免出現電壓過載問題，令拖板過熱起火。

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記住「5不1沒有」口訣

台灣消防局分享，想避免冷氣機出現起火意外，就要謹記「5不1沒有」口訣：「不超過負載、不損傷電線、不潮濕污損、不用不插、不要有可燃物、不買沒有安全標籤產品」。只要遵守以上原則，就能盡量減低冷氣機短路起火的風險。

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安全使用

另外，如發現冷氣運作時有燒焦異味、運轉異音或不正常跳電，應立即停機並拔除電源線，找專業檢修人員進行保養維護。如清潔不當的話，冷氣機內有污垢或入水，則會增加短路風險，因此清潔冷氣時，特別是金屬片的部分，要小心確保完全乾透，才再次開冷氣。