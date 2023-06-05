手機轉會｜Apple 開發者大會 WWDC 2023 在香港時間 6 月 6 日凌晨開鑼，預料在今晚的 KeyNote 上，Apple 就會公布旗下 iOS 的最新版本，同時預告最新一代的 iPhone 將搭載甚麼新奇的軟件功能，不單大有可能刺激舊 iPhone 用戶們的換機意欲，或有可能吸引更多 Android 用戶「轉會」？



Android「轉會」iPhone 比率創 5 年新高

美國消費者研究夥伴（CIRP）不定期都會進行不同產品的市場調查，而在日前，他們就公布了 2023 年首季 iPhone 用戶的手機轉用行為調查，當中不單顯示了 iPhone 用戶群體的「黏著性」，更揭示了 Android 手機用戶的「逃亡潮」。

根據 CIRP 的報告，從 2022 年 3 月到 2023 年 3 月，一年之間購買新 iPhone 的用戶之中，有多達 83％ 的用戶為 iPhone 系列手機的老用戶，而原本為 Android 用家、在此一年間轉用 iPhone 的比率，則達到 15％，是繼 2018 年後錄得的「轉會」新高。

在過去幾年，從 Android「轉會」至 iPhone 的用戶比率主要在 10～11％ 之間徘徊（圖 CIRP）

調查曝 Android 手機 4 大問題

對於之前擁有 Android 智能手機的 iPhone 買家，CIRP 就針對性地詢問過他們的「轉會」的原因，除了一部份人只是「想要新鮮感」，其他人都能夠說出他們作出決定的關鍵理由，主要可以歸納為 4 大類。

首先最多人表示問題出於他們的 Android 舊手機，可能因老化、需要維修而影響使用體驗；其次則是新 iPhone 的功能較為吸引，才令他們從 Android 手機轉向 iPhone 陣營。

而另外兩個理由就較為意想不到，其一是與朋輩社群之間的連結 － iPhone 生態中保持獨家的功能如 AirDrop、FaceTime 等等，Android 用戶為了不被朋友排除在外，而選擇加入成為 iPhone 用戶的一份子。

AirDrop 在 iPhone 用戶之間極為方便，但 Android 系統就一直未有同樣的便利（圖 Apple）

另一方面，不少從 Android 轉走的新用戶表示在 iPhone 上所付出的平均成本較低 － 雖然市場的普遍共識中，中低階 Android 手機的售價遠低於 iPhone，但由於 iPhone 的生命周期可以長達 3～5 年，而在此期間體驗仍然可以保持在高水平，令高昂的售價在攤分多年之後顯得更為划算。

資料來源：CIRP