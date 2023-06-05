日本旅遊交通 Suica 卡｜去日本旅行，當然少不了搭 JR 四處玩，想方便搭車大多數人都會買 Suica（西瓜卡），不過由 6 月 8 日的起，將不能再買 10 年有效期的無記名 Suica 卡和 PASMO 卡。如果之前沒有入手 Suica 卡的話，就可以用以下兩個方法解決。



Suica卡 6 月 8 日起停售 遊客仲可以買 Welcome Suica

JR東日本公司公布，由於晶片不足，因此由 6 月 8 日起，將暫停發行無記名的 Suica、單軌 Suica、臨海 Suica和PASMO卡。不過旅客仍可以購買有效期 28 日的 Welcome Suica 卡，在成田、羽田機場或主要 JR 站旅行服務中心，Welcome Suica 的專用售票機都能購買。

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Welcome Suica 的特點是無需付押金，不過充值後餘額就不能退還，而且有效期只有 28 日。功能上和一般的 Suica 卡基本相同，不只可以用來搭車，還可以在支援 Suica 支付的商店用來付錢。

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雖然不再發行實體 Suica 卡，不過仍可以在 iPhone 內，直接在 Apple Wallet中新增，而且無需事前擁有 Suica 卡。 同時，把 Suica 卡加入手機的好處是，可直接用 Apple Pay 增值，無需到 JR 站的增值機或 Seven Bank 櫃員機增值，節省旅遊時珍貴的時間。想在 iPhone 加入 Suica 卡，可參加以下方法：

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