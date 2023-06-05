Suica卡6.8停售 遊客仲可以買呢張卡｜iPhone加西瓜卡、增值教學
日本旅遊交通 Suica 卡｜去日本旅行，當然少不了搭 JR 四處玩，想方便搭車大多數人都會買 Suica（西瓜卡），不過由 6 月 8 日的起，將不能再買 10 年有效期的無記名 Suica 卡和 PASMO 卡。如果之前沒有入手 Suica 卡的話，就可以用以下兩個方法解決。
Suica卡 6 月 8 日起停售 遊客仲可以買 Welcome Suica
JR東日本公司公布，由於晶片不足，因此由 6 月 8 日起，將暫停發行無記名的 Suica、單軌 Suica、臨海 Suica和PASMO卡。不過旅客仍可以購買有效期 28 日的 Welcome Suica 卡，在成田、羽田機場或主要 JR 站旅行服務中心，Welcome Suica 的專用售票機都能購買。
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Welcome Suica 的特點是無需付押金，不過充值後餘額就不能退還，而且有效期只有 28 日。功能上和一般的 Suica 卡基本相同，不只可以用來搭車，還可以在支援 Suica 支付的商店用來付錢。
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雖然不再發行實體 Suica 卡，不過仍可以在 iPhone 內，直接在 Apple Wallet中新增，而且無需事前擁有 Suica 卡。 同時，把 Suica 卡加入手機的好處是，可直接用 Apple Pay 增值，無需到 JR 站的增值機或 Seven Bank 櫃員機增值，節省旅遊時珍貴的時間。想在 iPhone 加入 Suica 卡，可參加以下方法：
如何在iPhone Apple Pay中添加Suica西瓜卡？
於iPhone Apple Wallet 設定內加入，無需持有實體卡。
詳情請睇：https://bit.ly/3IS9Hwz
香港Android手機可以用到Suica嗎？
暫時僅限日本地區Android用戶使用
詳情請睇：https://bit.ly/3IS9Hwz
如何為Apple Pay中的Suica西瓜卡增值？
可直接用 Apple Pay 增值，或在 JR 站的IC卡專用增值機增值。
詳情請睇：https://bit.ly/3IS9Hwz