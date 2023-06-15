TCL 在泰國亞太區新品發布會中，公開了多款新的家電產品，包括新一代的電視系列 - TCL C845 Mini LED 旗艦級全能電視、C745 OLED電視、C656 OLED電視等。一向性價比高的 TCL 電視系列，如果正準備換電視的話，不妨參考以下內容。



C845 Mini LED 旗艦級全能電視

C854 作為 TCL 最新的旗艦級電視，採用全新的 Mini LED 背光技術，配合全新智能芯片 AiPQ Processor 3.0 將峰值亮度推進至高達 2000 nits，高達 720 個局部調光區域，因此在不同光線環境下也能提供清晰畫面。

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75C845 建議零售價$45,980，65C845 建議零售價$21,980，55C845 建議零售價$16,980（官方圖片）

透過全新 AiPQ Processor 3.0 的 AI 精密配合量子點顯示技術，對比度、 4K解析度、色彩、幀數和格式都有所提升。配備高達 144Hz 的可變刷新率，加上 IMAX Enhanced 認證、2.1聲道超低音喇叭和 DTS Virtual X技術，為用家帶來有如戲院的視聽體驗。同時，不只是用來睇戲煲劇，C854 支援 Game Master 2.0、ALLM和 144Hz，為玩家帶來更高質素的畫面和音效體驗。

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C745 QLED 電視

如果經常用電視玩 PS5、Xbox，C745 就專為玩家而設，透過量子點技術呈現豐富的畫面，更可覆蓋94% DCI-P3 認證的色域。配合全新AiPQ Processor3.0 芯片，具有高達 HDR 1000 nits 峰值亮度，就算遊戲畫面較黑，也能呈現出當中的細節表現。C745 同樣有 144Hz 和 Game Master 2.0 功能，加上Gaming in Dolby Vision 和 FreeSync Premium Pro，就算玩 PC Game 也能減少遊戲畫面的撕裂感。

65C745 建議零售價$16,980，55C745 建議零售價$12,480（官方圖片）