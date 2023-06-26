提起2023手提電腦，不得不推介Samsung最新一代 Galaxy Book3 系列手提電腦，這次介紹主打3個型號包括Galaxy Book3 Ultra、 Book3 Pro 360 和 Book3 Pro，三部手提電腦同樣設有 13 代 Intel Core 處理器，提升電池續航力和效能，不論是入門級～專業級用家都適合。

想追求輕薄便攜而不失手提電腦效能的入門用家可以考慮Galaxy Book3 Pro；而需要對客開會或做筆記繪畫的人即可以考慮摺疊設計及配備S Pen的Galaxy Book3 Pro 360；想要一部最強效能，既可以創作剪片又可以打機的手提電腦必選Galaxy Book3 Ultra。即睇以下詳細介紹，選擇一部適合自己的手提電腦：



Galaxy Book3 Pro 輕薄之選

Galaxy Book3 Pro 主打輕巧便攜，14吋款式重量只有1.17KG，厚度亦只得 11.3mm，方便放入公事包或手提袋帶出外使用。就算在輕薄設計下，同樣有 3K（2880X1800）、120Hz、120% DCL-P3 的螢幕表現，不論是文書工作、影音娛樂，還是基本執相都完全能滿足。

同時，Galaxy Book3 Pro 配備加大觸控板和鍵盤，文字工作的體驗更加出色。加上設有多個插口，如 HDMI、USB-A、microSD 插槽，甚至還有兩個 Thunderbolt 4 插口，滿足不同影音和文件傳輸需要，令用家就算帶出外使用也無需額外配連接器。

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Galaxy Book3 Pro 規格

Galaxy Book3 Pro 360 二合一靈活體驗

現時有不少用家會在平板和手提電腦中二選一，不過兩者各有特點，很難明確做出取捨。Galaxy Book3 Pro 360將兩者合二為一，向後彎曲靈活摺疊設計可瞬間變成平板般使用。同時，支援S Pen 觸控屏幕，用家可透過 S Pen 繪畫、執相、做筆記，比一般手提電腦更靈活。

Galaxy Book3 Pro 360 配有 16吋 Dynamic AMOLED 2X大螢幕，同樣提供 3K（2880X1880）、120Hz、120% DCI-P3 規格。大觸控螢幕為用家帶來更大的操作空間，配合 S Pen 隨時切換到平板電腦般的使用體驗，增加手提電腦使用的靈活性。

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Galaxy Book3 Pro 360 規格

Galaxy Book3 Ultra 極致效能

來到 Galaxy Book3 系列中效能最強大的 Book3 Ultra，當然不少得介紹其硬件規格。最高搭載 NVIDIA GeForce RTX 4070 和 13 代 Intel Core i9 處理器，市面上的 3A 大作都能暢順運作。 16吋 Dynamic AMOLED 2X大螢幕，加上3K（2880X1880）、120Hz、120% DCI-P3 規格，能滿足玩家追求的極致畫面享受。

強大的效能無論是打機、剪片、執相，或文書工作都能完美支援，而且內置四重AKG 和杜比全景聲 (Dolby Atmos)喇叭系統，提供具深度和清晰度的升級娛樂體驗。

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Galaxy Book3 Ultra 規格