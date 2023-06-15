手機充電4大禁忌｜有沒有想問，手機充電時，充電線先插入手機，還是先插入電源也有學問。韓國傳媒《Insight》報導指，原來充電的次序會影響手機壽命，那到底充電線連接的先後次序是如何呢？



韓國傳媒《Insight》指出，有一名韓國的手機達人分享正確的充電次序，建議先把充電器插在電源上，再把 Lightning／USB-C 連接上手機，才是正確做法。如把連接上手機的充電線，再插上電源，就有機會令電子產品直接受到電擊。

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手機充電4大禁忌

不過，大部分人使用充電線，都是長時間插在電源先，因此其實不太會出現上述的考量，但手機充電的禁忌也不能掉以輕心。特別要提醒的是，很多用家都會邊充電邊使用手機，但若充電時感到手機溫度過高，或插頭過熱的話，因此過代表電器的電流過大，有可能會出現流電或短路爆炸問題。

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「最佳化電池充電」必開

另外，鋰電池雖然在充滿電後繼續充電，不太會出現所講「叉爆電」的問題，不過有機會影響電池壽命。想避免鋰電池長時間保持充滿狀態，部分手機機款提供保護電池的充電模式，如 iPhone 的「最佳化電池充電」，當 iPhone 充電超過 80% 時，就會減慢充電速度至完全滿電，減低對電池的耗損。

手機應在電池多少%時充電較好？ 建議將電量維持在20%至80%之間，同時，應避免電池使用至完全無電，有助於延長壽命。

詳情請睇：https://bit.ly/3NG5M9j iPhone最佳化電池充電作用是？ 當 iPhone 充電超過 80% 時，就會減慢充電速度至完全滿電，來減低對電池的耗損，提升電池的壽命。

詳情請睇：https://bit.ly/3NG5M9j

資料來源：Insight