父親節禮物2023｜一年一度父親節又來了，今年大家準備好送給爸爸的禮物了嗎？如果還未想到，不妨考慮以下多款為大家為父親精選的電子產品及家電，總有一款合適大家吧。



49吋OLED超闊曲面電競屏幕 打機睇戲體驗極佳

對於喜歡打機的父親，當然首選Samsung Odyssey OLED G9。49吋32:9 Dual QHD曲面電競顯示器，量子AI處理器提升畫質，助父親稱霸戰場。內置Smart TV功能，頂級的遊戲及娛樂體驗。全球首款49吋Dual QHD OLED曲面屏幕，1800R曲面，超廣視野。VESA Display HDR 400 True Black認證，深邃黑色、細節清晰。240Hz更新頻率、0.03ms反應時間，AMD Freesync Premium Pro技術，流暢畫面，掌握競爭優勢。Smart TV操作介面，享受串流影音娛樂。32:9超廣屏，分割畫面提升效率。時尚設計，獨特個性。父親節，送上三星Odyssey OLED G9，展現愛與感激之情。

Samsung Odyssey OLED G9

$19,980 （Samsung）



將於6月16日起開始預售，於Samsung官網預訂Samsung Odyssey OLED G9可享有以下多項獨家優惠禮遇（優惠期至 6月 26 日）。

(1) 港幣 $1,000 優惠禮券 (需預先登記)

(2) 送首爾機票

(3) 憑 AlipayHK 消費，可享高達港幣$1,200 Alipay 禮券



另外由6月 16 日起，於指定零售商預訂Odyssey OLED G9曲面電競顯示器，即可免費獲贈Galaxy A54 5G (黑色，256GB)。



Sonoflow 頭戴式藍牙 減價送配件

1MORE Sonoflow 頭戴式無線耳機本來性價比就高，近來仲加推父親節優惠，優惠價 $599 （限黑色版本），慳 $100之餘，如在代理商網店購買，再送價值$129涼感耳墊，夏天戴耳機，唔怕焗出汗。

$599 （Soundwave Audio）

推廣日期: 2023年6月15日– 7月2日



Sony FLOAT RUN 掛耳式運動耳機

機身設計以人體工學考慮，簡單掛在耳朵上就能穿戴得舒適又安定，適合不同耳形、頭型、髮型都能的掛耳式運動耳機。不會塞著耳洞能聽到四周環境聲，音色也比骨傳導型耳機靚。最近Sony正在做網店特價，平足足200元。

Sony FLOAT RUN 掛耳式運動耳機. 特價$899／原價$1099（Sony）

特價$899／原價$1099（Sony）



Marshall Woburn III 買喇叭送理髮服務

搖滾樂器品都Marshall，家用喇叭第三代 Woburn III 不單只聽歌夠勁，更考慮到配合電視影音系統睇戲時使用，內置中音單元令對白人聲更清晰，更有 HDMI 插頭連接電。另外，即日起在指定零售商買 Woburn III，會加送價值$380的Handsome Factory 剪髮、濕剃服務，幫老豆Gel個靚頭。

Marshall Woburn III $4,999（StreetValue）

$4,999（連卡佛, 豐澤, LOG-ON, 誠品, CD Warehouse）



Focal Bathys Hi-Fi 級主動式降噪無線耳機

給老爸最好的，買頭戴式藍牙耳機，當然也要選最頂級的，這款Focal Bathys 是法國名廠出品，專利鋁鎂 M 型半球面動圈單元於法國精製，金屬外殼機身、皮革墊材。加上ANC降噪、Apt-X Adaptive 高音質傳輸、高達 30 小時續航力，絕對是市面最頂級的頭戴式藍牙耳機。

Focal Bathys ＄5,880（Soundwave Audio）

＄5,880（Soundwave Audio）



Dream Winery Dream Echo 系列酒樽造型藍牙喇叭

男人有幾大玩物，「紅酒」與「音響」算是其中兩樣，而在不久前眾籌成功的 Dream Winery Dream Echo 系列藍牙喇叭將這兩樣結合在一起。 Dream Winery Echo 系列藍牙喇叭以紅酒樽為造型、材質為橡木，在一般時候作為家居裝飾相當雅緻。

Dream Winery Echo 系列分別有適合中低音音樂輸出的 Dream Echo 以及適合全方位家庭影院的 Dream Echo Pro，在打開藍牙功能之後，可以 15W 的功率輸出 3 小時的音樂，另外 Dream Echo 系列的喇叭更可以互相配對，提供雙聲道輸出。

Dream Winery - Dream Echo $900

Dream Winery - Dream Echo Pro $1400



Zoho 15.6” 便攜式顯示器(QLED版)

香港寸金尺土，家中電視可能就這麼一部，如果碰巧妻女要煲劇，父親想打機的話就「無芒可用」，各位大可以考慮為父親贈送一個便攜屏幕？

近來這類產品性價比越來越高，例如 Zoho 旗下推出的 QLED 版本 15.6" 屏幕，不單自帶支架，又可以用 USB-C、HDMI 等多種輸入方式，用來打機可以，又可以配合支援 USB 輸出的手機（如 Samsung、Huawei、Honor 出品的旗艦）當成流動電腦使用，十分方便。

Zoho Z15PQ-V2 (QLED) $1,580

Zoho Z15PQT-V2 (QLED+Touch) $1,999

