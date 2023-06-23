部分電熱水爐會安裝在淋浴室內，長期被水沖住，因此對電熱水爐的防水、安全要求很高。近日，深圳一名 41 歲婦人，洗澡期間因電熱水爐漏電，發生觸電意外倒地，經搶救後終不治身亡。



電熱水爐漏電

6 月 13 日晚上，深圳一名 41 歲婦人，因電熱水爐漏電令其漏電倒地，其家人發現後立即報警送院，卻在 1 小時搶救後不果，終宣布死亡。根據報道資訊，中國家電觸電致死的個案，竟每年平均超過 8000 人，可見家電安全不能掉以輕心。

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消委會安全貼士

針對電熱水爐使用上的安全問題，消委會曾分享 6 個安全須知。建議當電熱水爐發生跳掣，或電熱水爐的電線、開關出現損壞，就應即時關掉電源及停止使用。同時，安裝和維修都應找註冊的電業承辦商進行，最好定期安排檢查、維修，不要等電熱水爐有問題才檢查，避免出現漏電意外。

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消委會12款儲水式熱水爐評測

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資料來源：ctwant