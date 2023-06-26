17歲少女用iPhone觸電須截肢｜邊叉電邊玩手機，應該盡大部分的用家都會這樣做，不過這動作背後或藏有很大的風險。中國瀋陽一名 17 歲少女，就在充電期間使用 iPhone 13，導致觸電令全身多處燒傷，甚至面臨截肢的嚴重情況。



邊叉電邊玩手機恐觸電

根據報道指出，這名 17 歲少女在支付寶中的「愛享租」平台購入 iPhone 13，在 6 月 4 日邊玩手機邊叉電間，突然感到電流穿過全身，觸電令其倒地並失去意識，直到其母親回家才發現送院。當地醫院表示，由於受電擊時間過長，令其多個重要器官已受損，連腳趾頭都被燒至碳化，有機會要截肢。

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非原廠充電器惹禍

由於 Apple 不再附送充電器，因此少女在「愛享租」購入 iPhone 13 時，經銷商義烏海燁電子有限公司即隨機附送一個第三方的充電器，亦即是少女觸電時所使用。少女已接受 3 次手術，醫療費用已超過 20 萬人民幣，而義烏海燁電子有限公司了解情況後只向受害人賠償一個充電器，認為 Apple 才應承擔意外賠償責任。

無奈，由於意外發生時使用的是非原廠充電器，Apple 客服表示不會對此類損壞提供硬件服務或賠償，因此少女在事件中得不到再應的賠償和醫療費用津貼。

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根據快科技報導，調查發現肇事充電器的生產商為深圳市紀業電子科技有限公司，光是今年就有兩次，因產品質量違法行為，被深圳市市場監督管理局處罰，甚至在 5 月 17 日，該公司就因通過登記的住所或經營場所無法聯繫，被龍華局信用監管科列入經營異常。可見，使用非原廠配件的風險可大可小。

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手機充電禁忌

手機充電每日都需要做，很多用家都會忽略其安全風險。最直接能感覺到手機充電異常的情況，是當手機充電時，機身或充電器溫度過熱，這時就應立即停止充電，建議關機令手機降溫。另外，充電時最好不要一邊做用，因充電器、充電線使電池出現異常，就有觸電、短路起火風險。

資料來源：快科技