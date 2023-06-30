風扇扇葉多定大好？專家分享想似自然風要咁揀｜風扇6大使用禁忌

風扇選購｜夏日想慳電消暑，減少開冷氣時間，靠開電風扇降溫。市面上的風扇種類看似沒太大分別，但原來扇葉的大小、多寡，都會影響到送風情況。那到底扇葉設計不同，有什麼分別呢？



似自然風要揀呢一款

台灣電器舖店長分享，如果以相同摩打規格的情況下，扇葉的多寡和大小，會影響到風切聲、送風距離和風力。扇葉大而且數量少，風切聲和震動較大，但風力會比較大；扇葉數量多，就能把風「切」得較細、綿密，製造出比較似自然風的感覺。因此，其建議喜歡自然風的話，可選購7片扇葉或以上的風扇。

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「台電電力粉絲團」也曾分享過，如果喜歡風吹起來較柔和且安靜，可選擇扇葉多的電風扇。同時，考慮到慳電的話，DC（直流電）風扇的電壓較固定，透過與磁鐵之間的電磁效應原理帶動運轉，大幅降低摩擦動能消耗，直接通過控制電路就能決定轉速，因此能降低在運作期間的耗電。

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風扇仔推介

另外，出街都想降溫的話，就不得不帶風扇仔。日本節目《サタデープラス》曾評測的 Top 5 風扇仔排名，而且每一款都能在香港入手。各款都有特色之處，趁暑假剛到想入手風扇仔，就要參考以下評測結果。