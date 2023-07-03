為了保護手機螢幕，很多人都會為手機貼上 Mon貼（螢幕保護貼），不過部分用家就算 Mon 貼有裂痕或刮痕，也不會即時更換，繼續使用。日媒「Grape」報導指出，原來手機 Mon 貼出現裂痕，但持續使用，存在一定的危險性。



Mon 貼傷人

根據日媒「Grape」報導，日本「獨立行政法人國民生活中心」指出，日本有不少用家因為 Mon 貼碎裂，但仍繼續使用，而出現受傷情況，甚至割傷太深需要入醫院治療。「Grape」分析指，由於大多 Mon 貼在碎裂時，都有防碎片四分五裂的功能，因此碎裂時仍能保持整體完整性，不太會立即出現碎片掉落情況。

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正因如此，用家看到 Mon 貼仍黏在手機上，如裂痕沒有太阻礙使用的話，就沒有立即更換。可是，在實際使用時，手機從褲袋、手袋拿出來時，有機會因磨擦而導致碎片脫落，參差不齊的碎片邊角就有機會割傷手。如用家有遊玩手遊的習慣，長時間滑動螢幕更會增加受傷風險。

（圖片來源：Facebook@Gadis Tudung Litup）

忽略風險致入院做手術

馬來西亞就曾有一名青年，在 Mon 貼碎裂後繼續使用手機，突感到手指公疼痛，卻在外表沒看到傷口。後來疼痛加劇，甚至出現腫脹。傷院後才發現手指公受感染，內部因發炎充滿膿液而腫脹，需要透過手術清理受感染的皮肉。醫生解釋，其手指在碎裂 Mon 貼上滑動時，細小的玻璃進入手指公後導致細菌感染所致。因此，Mon 貼碎裂後，就應即時更換。

資料來源：Grape

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