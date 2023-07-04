慳電方法已經分享過很多，但實際上每樣電器每個月佔電費多少呢？就很多用家都不太了解。想更有概念進行慳電，可以參考以下由「YouTube 頻道@怡和家電」分享的耗電量數據。



家電耗電量排名

「YouTube 頻道@怡和家電」分享，家居最耗電的 Top 10 家電，而且把日常使用所消耗的功率，以及每月約消耗多少度電公開。根據港燈網站的數據，每一度電收費 72.9 仙；中電每一度電收費即為 93.7，而用電量越高，每度電收費亦會增加。

可以參考以下排名及估計消耗電量，來計算出日常使用需要下，大約電費是多少，同時針對耗電過高的電家進行慳電。

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Top10 家電耗電排名 各類家電每月平均耗電量👇👇

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冷氣機沒有意外成為最耗電的家電，如夏天每日使用3～5小時的話，一個月消耗約 125 度電，比起電暖爐一個月消耗 63 度電多出約一倍。另外，越來越多家庭使用的即熱水機，沒想到耗電量也排第四位，比需要 24 小時運作的雪櫃更高，如每日使用 2 小時加熱的話，一個月消耗約 48 度電。

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資料來源：YouTube 頻道@怡和家電