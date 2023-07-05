LUUP 電動滑板車｜日本有很多地方都非常適合踩單車，但大多租單車平台都需要用日本手機號碼登記，令旅客難以用另類移動方式探索日本風光。近年，東京街頭越來越多人駕駛「LUUP」的電動單車和電動滑板車，而由 7 月 1 日起，日本更放寬電動滑板車限制，旅客無需車牌也能租用和駕駛電動滑板車。



電動滑板車遊日本

本來在日本租單車平台都需要透過日本手機號碼登記，而 LUUP 就在 6 月係開放給外國旅客使用，支援英文版的同時，可以透過海外手機號碼登記，用香港手機號碼收 SMS 後就能使用。同時，由 7 月 1 日起，日本放寛最高速度 20km/h 以下的電動滑板車限制，列入為「特定小型原動機付自轉車」級別，只要年滿 16 歲即可駕駛，而且無需車牌。

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LUUP 電動滑板車（官圖圖片）

LUUP 共享單車、滑板車

LUUP 作為新興的日本共享電動車平台，營運約兩年就在東京、大阪、橫濱、京都、神戶、名古屋、宇都宮設置多個駐車場，而且吸引大量用家使用。最特別的地方是，LUUP 提供其他平台沒有的電動滑板車。在新法規下，旅遊可以用這種新方式遊日，比只乘搭 JR 更能體驗深度的日本風光。

LUUP帳號申請教學

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由於電動滑板車最高速度約15～20km/h，而且需要在接近車路的位置駕駛，因此有一定的危險性。使用者必須完全了解日本的交通守則，以及「LUUP」電動滑板車的操作方法，才建議正式駕駛。

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租、還車教學

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申請完 LUUP App 帳號後，只要在指定的地點，就可按以上步驟租、還電動滑板車。記者實試電動滑板車後，操作比想像中簡單易控，而且比電動單車輕鬆，即使駕駛一小時也沒有明顯感到疲累。

遊日新體驗 LUUP電動滑板車（陳錦洪 攝）

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日本部分地區的景點分散，用電動滑板車代步一來省時，二來能穿梭一些旅客很少會經過的街道，可能會發掘到旅遊書、旅遊網站都沒有介紹到的體驗和經歷。現時，香港仍未能合法使用電動滑板車，不妨在去日本旅行時，把它加入到行程中，或者會有另一番樂趣。