洗衣機衞生情況相當值得用家關注，因為如洗衣機有污垢，那就等於洗衣過程不能把衣物清洗乾淨，甚至令衣物更污糟。日本專門討論家電的 YouTube 頻道@おそうじダイアリー，揭示洗衣機內部藏污納垢問題比想像中嚴重得多。



「おそうじダイアリー」上門幫忙清潔一部 2011 年製的 SHARP 洗衣機，影片可見洗衣機的表面並沒有明顯的污漬，只是柔順劑和洗衣粉的注入口，有一些清潔劑的殘留品。當打開洗衣機底盆時，即發現發霉問題非常嚴重，整個底盆去水口都佈滿黑色霉菌。拆開洗衣機拿出整個滾筒時，更發現內外都是污漬。

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「おそうじダイアリー」解釋，洗衣機不應只留意表面衞生，定期需找專業人士拆機清潔。而令洗衣機內部形成大量污垢的真兇，是因為使用過量的柔順劑，當柔順劑未被吸收時，就有機會積累在滾筒上，風乾後就會形成硬塊，緊貼在滾筒上再逐漸累積。

美國消委會也曾分享過，使用過多洗衣粉的壞處，使用過量並不會令衣物更乾淨，反而會在洗衣機中殘留，導致黴菌滋生，甚至導致皮疹和皮膚痕癢。建議只要使用最低要求份量即可。

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清潔洗衣機

如洗衣機長期沒有清潔，亦不應在坊間入手洗衣機清潔劑，因清潔劑雖然可以弄出大量污垢，不過用家很難完全清除，因此會出現過幾次水都有污垢的問題。因此，想為使用多年的洗衣機做清潔，還是建議找專業人士徹底處理比較好。

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資料來源：YouTube @おそうじダイアリー