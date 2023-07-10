香港人或多或少都會在淘寶買東西，甚至有有網購成癮，每日都要上淘寶掃一掃有什麼抵買、新奇產品。而即日起（7月10日），之前無須手續費的 Alipay HK 支付，亦會收取 1% 手續費。想免手續費淘寶，就要使用以下 3 種支付方法。



淘寶手續費

在香港購買淘寶，以往使用 Visa／Mastercard 支付需要支付3% 手續費，以及 1.95% 信用卡外幣手幣續，想慳錢很多人會使用 Alipay HK 支付。不過，在 7 月 10 日起，使用支付寶的餘額付款，也需要支付 1% 的手續費。想在新制度下繼續免手續費淘寶，就要使用渣打 Q credit card、Ant Bank PayLater，以及中銀淘寶 World 萬事達卡。

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現以 Alipay HK 餘額付款買淘寶，需收取1%手續費

各支付方法於淘寶付款所需手續費👇

以上三種支付方法都需要經 Alipay HK，渣打 Q credit card 和中銀淘寶 World 萬事達卡只要在發卡銀行申請即可。而 Ant Bank PayLater 即可以直接在 Alipay HK App中，打開螞蟻銀行小程式，如已在 Alipay HK 完成身份認證，即毋需遞交身分證明文件，約3分鐘內就完成申請步驟。

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Ant Bank PayLater申請教學👇

先買後付

Ant Bank PayLater 類似於信用卡先買後付的概念，不過提供免息免手續費分期 3 個月，只要在 3 個月內隨時還款，即不會加收手續費。除了淘寶外，Ant Bank PayLater 亦可在 Alipay HK 網上商戶使用，如豐澤網店、百佳網店、HKTVmall、交煤氣費等。