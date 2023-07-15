一款安全性高、操作方便，而且價錢便宜的 VPN，可就是現今使用網絡服務必有的程式之一。VPN 除了能保障網絡安全，更可以解鎖網絡上的地區限制，如 Netflix、Disney+ 地區限定的串流內容，只要連上 VPN 就能輕易欣賞。Ivacy VPN 現推出限時優惠，5年訂閱方案可享受 1 折，滿足用家價廉物美的要求。



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Ivacy VPN 優惠，向 HK01 讀者提供高達 1 折的折扣。同時，優惠更會送密碼管理器軟件，以及 2TB 加密雲端儲存空間。

1.突破串流平台地區限制

Netflix、Disney +作為全球最受歡迎的串流平台，其影集、電影、動畫內容都非常吸引，但其實平台上的串流內容遠遠超越用家現在所看到的，部分內容只在能限制地區才能看到。因此，只要連上 Ivacy VPN支援的美國、日本、英國、加拿大、澳洲、法國和德國等地區，就能即時看在這些地區的隱藏串流內容，一下子擴大娛樂範圍。如《Top Gun：Maverick》就能在日本、美國地區觀看。

2.解鎖ChatGPT

AI 可說是 2023 最多人討論的話題，不過 ChatGPT 卻沒法在香港使用。如使用 Ivacy VPN 即可以在所支援的地區註冊和使用 ChatGPT，無而擔心 AI 程式在香港地區的支援性問題。

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3.無日誌記錄政策

回到 VPN 的最重要功能，就是保護用家的網絡私隱。Ivacy VPN 採用無日誌記錄政策，即是當數據流經 Ivacy VPN 時，無日誌 VPN 也不會收集用家任何可識別身份的數據，以保護用家的網絡私隱。早前，印度政府要求 VPN 要記錄用家數據時，Ivacy VPN 記宣布不再提供印度 Server，可見其無日誌記錄政策的安全性。

4.保護用家資料的超強加密技術

同時， Ivacy VPN 使用軍事級 256-bit 超高規格加密，保護用家的數據在上下載過程中，也不會外洩和受到黑客攻擊，特別是連上公共網絡時，Ivacy VPN 更可保護用家的個人資料安全。

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5.支援多平台

現時每個用家都不只擁有一個電子裝置，手機、PC、手提電腦，各裝置又有不同的 OS 平台。Ivacy VPN 支援絕大部份的平台，如 Windows、Mac、iOS、Android、Chrome、Xbox、PS，甚至安裝在 Router 上使用。一次訂閱就能滿足大部分裝置，對 VPN 使用的需要。

6.網購必備 VPN

很多用家都有網購的習慣，甚至在海外網購平台下單，入手一些更優惠或香港找不到的產品。不過，部分海外網購平台需要使用 VPN 才能下單，或獲得當地優惠，如 Amazon、Steam，使用 Ivacy VPN 後就能打破地域限制網購。

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7.高連線速度

部分用家對 VPN 卻步，可能是因為怕連上 VPN 後，怕網速會變得很慢。Ivacy VPN 經過 VPN 評測網站 ProPrivacy.com 測試後，證實為目前速度最快的 VPN 服務。記者實試連上 Ivacy VPN，就曾測試過下載速度超過 100Mbps，與其他 VPN 平台比較，速度確實在水準之上。

8.超高用戶評價

Ivacy VPN 在用戶體驗評價網站 TrustPilot 當中，得到超過 2,600 個用戶評價，而評分仍高詳 4.7 分（5分滿分），多達 87% 用家給予 5 分得最高評價，可見 Ivacy VPN 在真實用家中得到不錯的風評。

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