一講到無人駕駛，可能第一時間會想起 Tesla 的自動駕駛功能，但原來中國已有無人駕駛的士，在公路上運行，而且接載乘客。日本 TBS NEWS 到北京體驗，由小馬智行推出的自動駕駛的士，到底實際操作和收費如何呢？



小馬智行早在 2021 年就在北京獲得自動駕駛的士收費許可證，成為唯一獲准在中國兩座一線城市提供商業自動駕駛服務的公司，並且實際在北京、上海、廣州等城市收費營運。小馬智行的無人駕駛的士，以多傳感器融合技術為主，車頂有一個明顯的激光雷達和鏡頭，偵測環境情況。

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年滿 18 歲的乘客，只要透過「PonyPilot+」App，就能預約的士和支付。從 TBS NEWS 的影片看來，上車黎乘客可以在螢幕上按鍵操作開始行駛。而且小馬智行的無人駕駛的士目前在試行階段，起步費用全免，而距離收費和當地的士收費一致。

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無人駕駛安全性問題

小馬智行無人駕駛的士聲稱仍未發生過系統問題所導致的意外，在駕駛時，乘客也能在螢幕看到系統環境偵測情況。除了基本的紅綠燈、轉彎路口行人，連小動作衝出路面也能及時偵測，以及作出反應。

的士司機末日？

近日港府針對的士營運，建議引入三級記分制，兩年內累積被記 15 分或以上的司機，會被「釘牌」3～6個月。有司機反對草案，並認為為著力打擊「白牌車」和批准的士加價至 $40。如無人駕駛技術測試成功，並引入香港，那傳統的士司機的收入將未對很大的挑戰，不過乘客就無需再經歷「不過海」、「交更」、「$1000/$500沒散紙找」的問題。