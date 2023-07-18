iPhone 15 系列還有約兩個月就會發表，作為果迷每年最期待的 Apple 產品，iPhone 15 系列在推出前就已爆出多項傳聞。最近有富士康員工爆料，iPhone 15 將加入 3 種新機身顏色，而且陸續有不同爆料人分享 iPhone 15 的玻璃螢幕和新電池技術。以下將一次過整合 iPhone 15 至今的傳聞，等果迷早一步了解一系列新iPhone的細節。



iPhone 15 加入3種新顏色

知名爆料者@VnchocoTaco 在 Twitter 上分享了一張微博截圖，指有名富士康員工爆料（截圖附疑富士康員工證），iPhone 15 將加入綠色、淺黃色和粉紅色。這與早前爆料的內容有點不同，之前一直傳聞會加入淺藍色，而不是淺黃色。如@VnchocoTaco的爆料屬實，iPhone 15 的配色將是：

午夜暗色、星光色、紅色、紫色、淺藍色、綠色和粉紅色 共7色



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機身設計

iPhone 15 亦會支援動態島，以及改用 USB-C 充電制式。傳聞iPhone 15 和 15 Plus將沿用上代的的磨砂鋁合金邊框，不過機背升級使用磨砂質地的機背，看上去沒有以往的塑膠感。同時，估計 iPhone 15 系列將加價，加幅在 100～200美元不等，有機會成為 Apple 有史以來，在 iPhone 上加價幅度最大的一次。

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知名爆料人@RGcloudS 分享，iPhone 15 系列將會使用新的「堆疊電池技術」，將電池元件和隔板折疊，令電池內可以放更多材料和容量，增加總電池量。據指，現時電動車電池也是使用堆疊電池技術，能提供高功率輸出和快速充電效率，同時能令熱量較均勻分布到整個電池，延長電池壽命。因此，果迷可以期待一下 iPhone 15 系列的電池續航力。

資料來源：Apple Insider