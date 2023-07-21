Apple 產品一向受到眾多用家歡迎，除了產品質素外，保養服務的體驗也大多收穫好評。不過，近日有連登仔帶同 M2 MacBook Air 去維修，竟換來令其不滿的體驗，竟然連 MacBook Air 的底蓋都未裝好就出廠。



連登網民從上年 9 月購入 M2 MacBook Air，突然鍵盤和 Magic Trackpad 都沒有反應，因此在保養期內拿去 Genius bar 維修。Apple 職員經過檢查後建議，把有需要的零件全更換，網民即聽從建議全換。可是，重新拿回維修好的 MacBook Air 時，竟發現新換的機殼有花痕，甚至連機底蓋都未完全裝好。

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連登仔：咁樣散熱好啲？

有其他網民質疑樓主開 Post 內容的真偽，認為 Apple 的保養不會一來就更換全部零件。不過樓就貼出維修單據，以及取回的 MacBook Air 相片證明。亦有網民解釋，其實 Genius bar 保養並不一定會使用全新零件。

在 Apple 官網指出，維修會使用全新或已經過測試並通過 Apple 功能需求的二手 Apple 原廠零件修復產品。 或者，更換為相同型號的替換產品，或經用家同意，以功能與原始產品相同或實質上相似的產品更換，包含全新和/或已經過測試並通過 Apple 功能需求的二手 Apple 原廠零件。

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因此，用家去 Genius bar 進行維修時，要有心理準備維修會使用 2 手零件。同時，在取回完成維修的產品時，要檢查清楚產品的狀況，如出現不能接受的情況，如有花痕，就應即時與 Apple 反映。

資料來源：LIHKG

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