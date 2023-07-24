每日 30 多度冷氣必不可少，不過並不是所有冷氣都夠涼夠慳電。台灣 PTT 網民就開 Post 問：「窗型（窗口式）冷氣到底怎麼沒落的阿？」，不理解窗口式冷氣又平又耐用，為什麼越來越少人用，引起其他網民熱烈討論。



台灣網民指出，以前很多用家都喜歡使用窗口式冷氣機，吹起來夠涼之餘，機械結構簡單，隔塵網可以自行輕易拉出來清洗，而且不夠涼就找師父補雪種即可，最重要是非常耐用，幾乎不太會壞。因此，不太明白為什麼現在這麼多人會安裝價錢高昂的分體式冷氣機。

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網民一致評價：窗口式冷氣3大缺點

其他網民看到樓主的 Post 後，大都直指窗口式冷氣機不及分體式冷氣機，其中一個主要的問題是，窗口式冷氣機有嚴重的滴水問題，這對很多香港人來說應該都很有共鳴。同時，網民指出窗口式冷氣有 3 個缺點：

不美觀



噪音大



耗電量高



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慳電問題｜窗口機也有變頻式

網民經驗之談表示，以前租屋有 3 部窗口式冷氣機，夏天兩個月電費就已經破萬台幣（約$2,500），但其實現在窗口式冷氣機也有推出變頻式，很多人認為窗口式冷氣機比較耗電，是因舊式的冷氣多半是定頻式所致。根據消委會之前對13款匹半窗口冷氣機評測，就算同樣是窗口式冷氣機，光是變頻式和定頻式，每年電費就可以相差 $800。

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變頻式窗口機和定頻式窗口機，那一款比較慳電？ 消委會測試的 13 款「匹半」窗口冷氣機中，包括首次測試的 10 款變頻式型號，發現變頻式冷氣機，比定頻式冷氣機慳電 27%。

詳細請睇：https://bit.ly/3DqtKPL 開冷氣如何慳電？ 不應阻擋冷氣機進出風口、拉上窗簾避免陽光直照室內、同時開風扇（循環扇）等。

詳細請睇：https://bit.ly/3DqtKPL

資料來源：PTT