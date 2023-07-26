ASUS華碩夏日賞優惠、勁減低至78折！文書、電競手提電腦都有得揀

ASUS 華碩筆電優惠｜踏入暑假，又適逢政府新一期消費券到手，有否考慮為自己工作、學習、娛樂的電腦升一升級呢？手提電腦名牌華碩 ASUS 近來就推出「華碩夏日賞2023」優惠活動，多部精選手提電腦都有勁減，最多折扣達 78 折。



「華碩夏日賞2023」優惠活動即日展開（圖 ASUS）

現凡於「華碩夏日賞2023」活動期間購買指定Zenbook、Vivobook及ROG系列手提電腦，更可以優惠價升級至三年延伸保用服務！不論你正在找筆電用作文書用途、還是需要一部電競高階機，今次都可以找到心頭好，以下就為大家精選其中三部必考慮之作！👇👇👇

靚芒變型機、ASUS Vivobook 13 Slate OLED

夏日賞優惠：HK$6,998 (原價：HK$7,498) 93折

只有 800g 纖巧機身的二合一手提電腦 Vivobook 13 Slate OLED，一機就可以滿足用家可工作及娛樂的需要，13.3吋OLED觸控螢幕，可呈現極致真實色彩及極高黑白對比，螢幕亦取得德國 TÜV Rheinland 護眼認證，可減少 70% 有害藍光，保護用家的眼睛。

在 OLED 屏幕帶來的高質視覺體驗之外，Vivobook 13 Slate OLED 又支援 Dolby Vision HDR 影像技術及 Dolby Atmos 全景音效，帶給用家真正的劇院級影音體驗。

Vivobook 13 Slate OLED 的配件相當豐富、大幅擴展了其用途（圖 ASUS）

Vivobook 13 Slate OLED 配備外接磁吸式全尺寸鍵盤、螢幕轉軸可拆式支架及 ASUS Pen 2.0觸控筆，橫向或縱向模式下皆能輕鬆書寫、打字或觀看，用途極致廣泛，滿足消費者多元需求。

混合式辦公便攜之選、ASUS Vivobook 16

夏日賞優惠：HK$4,298 (原價：HK$4,698) 91折

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ASUS Vivobook 16 擁有強大效能，配備便利的 180° 螢幕轉軸，提供絕佳的工作或學習體驗。採用 ASUS 抗菌抗毒技術，可在24小時內抑制超過99%的病毒和細菌生長，捍衛您的健康。

ASUS Vivobook 16 採用 ASUS 抗菌抗毒技術，可在24小時內抑制超過99%的病毒和細菌生長（圖 ASUS）

為提供絕佳的遠距工作與視訊會議體驗，ASUS Vivobook 16 更配備全新 3DNR 視像技術及獨家AI降噪技術，可顯著提升視訊鏡頭的影像清晰度及過濾環境噪音。另外，亦配備視訊鏡頭遮罩，保持用家的私隱安全，避免遭到窺視和干擾。

抵玩強力電競機、ASUS ROG Strix G16

夏日賞優惠：HK$19,998 (原價：HK$21,998) 89折

ROG Strix G16 電競手提電腦具備專業電競級 ROG Nebula 2K IPS-level 螢幕，採用240Hz 更新率，3ms反應時間，帶來最清晰流暢的遊戲畫面，引領玩家贏取最後勝利！

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主要硬件配備第 13 代 Intel® Core™ i7-13650HX 處理器及最高支援 NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 顯示卡，TGP 達 140W 滿血效能。

另外 ROG Strix G16 更採用 Conductonaut Extreme 液態金屬散熱、環狀出風設計及三風扇散熱模組，確保能為玩家穩定輸出高強效能。配備 Per-Key RGB 鍵盤，外型亦採用大膽的電光綠配色，金屬外殼底部加入環繞的RGB燈效，並支援 ROG 獨家的 AURA Sync 燈效同步技術。