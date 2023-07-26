ASUS華碩夏日賞優惠、勁減低至78折！文書、電競手提電腦都有得揀
ASUS 華碩筆電優惠｜踏入暑假，又適逢政府新一期消費券到手，有否考慮為自己工作、學習、娛樂的電腦升一升級呢？手提電腦名牌華碩 ASUS 近來就推出「華碩夏日賞2023」優惠活動，多部精選手提電腦都有勁減，最多折扣達 78 折。
現凡於「華碩夏日賞2023」活動期間購買指定Zenbook、Vivobook及ROG系列手提電腦，更可以優惠價升級至三年延伸保用服務！不論你正在找筆電用作文書用途、還是需要一部電競高階機，今次都可以找到心頭好，以下就為大家精選其中三部必考慮之作！👇👇👇
靚芒變型機、ASUS Vivobook 13 Slate OLED
夏日賞優惠：HK$6,998 (原價：HK$7,498) 93折
只有 800g 纖巧機身的二合一手提電腦 Vivobook 13 Slate OLED，一機就可以滿足用家可工作及娛樂的需要，13.3吋OLED觸控螢幕，可呈現極致真實色彩及極高黑白對比，螢幕亦取得德國 TÜV Rheinland 護眼認證，可減少 70% 有害藍光，保護用家的眼睛。
在 OLED 屏幕帶來的高質視覺體驗之外，Vivobook 13 Slate OLED 又支援 Dolby Vision HDR 影像技術及 Dolby Atmos 全景音效，帶給用家真正的劇院級影音體驗。
Vivobook 13 Slate OLED 配備外接磁吸式全尺寸鍵盤、螢幕轉軸可拆式支架及 ASUS Pen 2.0觸控筆，橫向或縱向模式下皆能輕鬆書寫、打字或觀看，用途極致廣泛，滿足消費者多元需求。
混合式辦公便攜之選、ASUS Vivobook 16
夏日賞優惠：HK$4,298 (原價：HK$4,698) 91折
ASUS Vivobook 16 擁有強大效能，配備便利的 180° 螢幕轉軸，提供絕佳的工作或學習體驗。採用 ASUS 抗菌抗毒技術，可在24小時內抑制超過99%的病毒和細菌生長，捍衛您的健康。
為提供絕佳的遠距工作與視訊會議體驗，ASUS Vivobook 16 更配備全新 3DNR 視像技術及獨家AI降噪技術，可顯著提升視訊鏡頭的影像清晰度及過濾環境噪音。另外，亦配備視訊鏡頭遮罩，保持用家的私隱安全，避免遭到窺視和干擾。
抵玩強力電競機、ASUS ROG Strix G16
夏日賞優惠：HK$19,998 (原價：HK$21,998) 89折
ROG Strix G16 電競手提電腦具備專業電競級 ROG Nebula 2K IPS-level 螢幕，採用240Hz 更新率，3ms反應時間，帶來最清晰流暢的遊戲畫面，引領玩家贏取最後勝利！
主要硬件配備第 13 代 Intel® Core™ i7-13650HX 處理器及最高支援 NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 顯示卡，TGP 達 140W 滿血效能。
另外 ROG Strix G16 更採用 Conductonaut Extreme 液態金屬散熱、環狀出風設計及三風扇散熱模組，確保能為玩家穩定輸出高強效能。配備 Per-Key RGB 鍵盤，外型亦採用大膽的電光綠配色，金屬外殼底部加入環繞的RGB燈效，並支援 ROG 獨家的 AURA Sync 燈效同步技術。