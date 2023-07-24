iPhone 15 系列的傳聞越接近發布日，在網上就流出越多。近日爆料人 RGcloudS 更傳出，iPhone 15 系列將轉上新充電、供電技術，大大提升快充功能。不過，陸媒就稱 iPhone 15 系列部分新功能落後華為 7 年之多。



40W快充

RGcloudS 爆料，Apple 將在 iPhone 15 系列使用新的充電協議和供電芯片，令 iPhone 15 可以進行 40W 有線快充和 20W MagSafe 無線充電，目前 iPhone 14 最大支援 30W有線快充和 15W MagSafe 無線充電，預料新iPhone 充電速度將大為加快。

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早前 RGcloudS 也曾分享，iPhone 15 系列將會使用新的「堆疊電池技術」，將電池元件和隔板折疊，令電池內可以放更多材料和容量，增加總電池量。據指，現時電動車電池也是使用堆疊電池技術，能提供高功率輸出和快速充電效率。

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陸媒指出，早在 2016 年華為就已經實現了 40W 有線充電技術，而 2016 年產的榮耀 Magic 就是首部使用 40W 快充的手機，早了 iPhone 15 七年。

Wi-Fi 6E頻譜

Wi-Fi 6E 把 Wi-Fi 6擴展到 6GHz 頻段，對比現時常見的 2.4GHx 和 5GHz，新通道能緩解通道擠擁問題。iPhone 15 Pro兩款新機將有機會支援 Wi-Fi 6E 技術，而陸媒也指出 iPhone 15 落後 Android 手機，早在小米 13、小米 13 Pro 已經使用 Wi-Fi 7。

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資料來源：快科技