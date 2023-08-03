洗衣機放廁所定廚房？連登仔：睇你屋企有幾大｜各位置優缺點比較
洗衣機使用上有很多禁忌，用錯會令衣物越來越污糟，甚至更食電。不過，有沒有想過洗衣機也有合適的擺放位置，擺錯位也會影響洗衣機的使用壽命？近日，連登有網民問：「洗衣機應該放廚房定廁所」，不少網民提出創意十足的答案。
洗衣機擺廁所／廚房各有優缺點
家中洗衣機的擺放位置，大多在廚房或廁所，不過到底放在那比較好呢？連登網民就指出：「要睇徐晃（廚房）幾大」，其實這也不無道理，因為如空間位置不足，根本連選擇放在那都沒有辦法。話雖如此，洗衣機放在廚房或廁所的優缺點也需要清楚了解，因為能針對擺放地預防對洗衣機使用期限的影響。
洗衣機放在廚房
由於廚房本身就有很多櫉櫃和儲存空間，因此洗衣機放在廚房會比較整潔，而且水電接駁也不用太擔心，能直接安裝在地櫃之中。不過，廚房油煙比較多，長期打開洗衣機門的話，油煙易滲入洗衣機內，影響洗衣機壽命和衞生情況。同時，廚房有較多大功率電器，如共用同一電源有可能發生危險。
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洗衣機放在廁所
連登網民提到洗衣機放在廁所最大的好處，是洗澡時直接把要洗的衣物放入洗衣機內，比擺放在廚房方便。不過，廁所長時間比較潮濕，如洗衣機與浴室的位置接近，更大機會令洗衣機機身沾濕，存在一定的短路風險。
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洗衣機門應該長開／長關？
洗衣機運用後會有一定水氣，如機門長關會令水氣難以蒸發，長期會滋生細菌、發霉、產生異味。
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洗衣機一次洗太多衣服有什麼影響？
當洗衣機進行脫水時，機內吸滿水的衣物高速旋轉，形成強大的離心力。如果放入過多的衣物，滾筒的擺動幅度會更大，容易造成機件耗損。
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洗衣袋有什麼使用禁忌？
切忌裝太滿、不要使用太大的洗衣袋......
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資料來源：LIHKG