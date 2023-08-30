iPhone 15 預訂攻略｜如無意外，Apple 年度新機 iPhone 15 系列將會在9月13日正式登場，每年這個時侯又是各大果粉搶機之時！不過有消息指新iPhone 15 Pro / Pro Max可能會加價，若想要快人一步享用新機兼拎埋優惠，除了在開賣日不停「F5」之外，又有冇更舒服的方法？



iPhone 15將會在9月13日正式公布，而且有不少配置升級，但預計售價會有一定加幅，例如 iPhone 15 Pro 加價後，估計最平九千幾，記者就搵到一些方法可以優先預訂，兼拎埋88折出機折扣！

iPhone 15系列即將推出，有傳將加入超搶眼的全新紅色設計。（網上圖片）

而一向都有機制供用戶進行 iPhone 預訂的 SmarTone，今年搶先推出專為新iPhone而設的新一代出機快證 SmarT Pass，不單可為用戶預留心儀機種，更是全港首間提供 iPhone 15 優惠的電訊商！

SmarTone 稱為「機王」的機種，其實大家都知是 iPhone 15 系列了……

全新SmarT Pass排隊方式、真正「用者有其機」

iPhone 過去炒賣成風，出機當日更是一機難求，就算是想換機的真正用家，都往往卻被擠到非常後的位置。由今年起，SmarT Pass 將會取替 RED Pass 成為SmarTone新一代 iPhone 「排隊快證」。

iPhone 過去炒賣成風，出機當日更是一機難求（資料圖片）

SmarT Pass更引入全新玩法，不論新舊用戶，只要完成指定任務，即上台／續約／升級，用指定5G計劃（月費$238起），即獲SmarT Pass 一張，可用於優先預訂iPhone 15系列，只要把握機會入手，等到iPhone 15正式推出，就可以快人一步入手心水機款。

預早鎖定 88 折優惠出 iPhone 15

除了快人一步出機之外，今年度的「SmarT Pass」最吸引之處在於預先鎖定出機優惠。SmarTone 一向有提供的「爆芒換新」當然連隨 SmarT Pass 提供，但更吸引的卻在價格方面 － 目前 iPhone 15 系列尚未發布，價格亦當然未有資料，然而 SmarTone 方面就相當大膽地為持有 SmarT Pass 的用戶提供高達 88 折的 iPhone 及 Apple 配件優惠。

iPhone 15 出機時加價越多，SmarT Pass 用戶就越著數？（資料圖片）

以 2022 年推出時最為搶手的 iPhone 14 Pro Max 推出時的價格為例，其原價為＄11,899，88折後的價格即為$10,471、即大減＄1,428；值得一提的，是目前傳聞今代 iPhone 15 系列的價格將以 iPhone 14 系列為基礎再向上調升，如此一來，以 SmarT Pass 預先排隊出機，隨時可以慳更多！

SmarTone 現有客戶更著數 － 出多一部機都得？

就如上文提及，不論新、舊客都可以取得 SmarT Pass，不過 SmarTone 今年特別「厚待」現有客戶。凡是 SmarTone 的現有客戶，在續約／升級至指定的 5G 計劃時，除了可以獲得 SmarT Pass 快證之餘，更可以額外獲得 Verbatim 67W 快速充電器一個(價值$238)。

更讓人驚喜的，是 SmarTone 還為現有客戶提供額外配額，只要在合約期內每月加＄20，就可以額外獲多一張 SmarT Pass及88折優惠，變相可以一口氣優先連出兩部新iPhone，如果遇著像上年「一機難求」的情況，這多出來的配額就相當值錢了（你懂的…）。

更多月費詳細，可瀏覽SmarTone網頁。