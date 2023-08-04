Apple Back To School 和 U-MAC Program 2023 都已經展開，除了大專生教育優惠本身的折扣外，其實還有一些方法可以更便宜買到 Notebook。以下整合兩張信用卡優惠和教大家如何免手續費 12 個月分期。



12個月免手續費分期

由即日起至 8 月 31 日，合資格的大專生和教職員，只要經 AlipayHK 付款並選用 Ant Bank PayLater 或中國銀行信用卡，支付 Back to School 優惠產品，即可享 12 個月分期 0% 手續費優惠（最低消費額$1000）。

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3%現金回贈

現時在 Apple Store零售店及網上商店，使用大新信用卡簽賑滿 $6,000或以上， 購買 iPhone、iPad、Apple Watch、MacBook等，即可享 3%現金回贈，最高可獲 $300 現金回贈。換句話說，買 Back To School 優惠產品再便宜 $300。

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恒生信用卡優惠

至於 U-Mac Program 2023 優惠，亦有信用卡簽賑優優折扣，只要用恒生信用卡簽賑達 $6,000 或以上，即可獲得最多額外 $600 +FUN Dollard 回贈，或 120,000 yuu 積分回贈。

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