LG DualCool分體式冷氣機｜雙迴轉變頻夠凍夠慳電 10年保養更耐用

香港夏天熱，有時甚至熱到不想外出，寧願留在家中，開冷氣機好好休息一下。只不過開冷氣機開足全日，電費又高，冷氣機的零件亦消耗得快。LG的DualCool分體式冷氣機，正是能全數滿足慳電、制冷快和耐用三大條件的冷氣機，想知更多就即刻睇文了解詳情！



揀冷氣機講求三大條件

大部分港人夏天開冷氣，講求的是制冷速度和耗電量，始終「夠凍」就是冷氣機的重點，而開冷氣少則一整晚、多則一整日，整個月下來的電費單難免高得令人手震。此外，冷氣機使用時間長、次數多，當中的零件或雪種亦會消耗得快，所以制冷速度、耗電量和耐用亦變成揀選冷氣機的三大條件。

LG DualCool分體式冷氣機能滿足制冷速度快、耗電量低和耐用這三大條件。

LG DualCool分體式冷氣機一次過滿足你3個願望

LG DualCool分體式冷氣機採用雙迴轉變頻壓縮機 （DUAL Inverter Compressor™），據TUV Rheinland的測試顯示，LG變頻冷氣機的冷卻速度，比起非變頻的提高40%，換言之製冷能力更高，使用時就更能保持涼快。測試亦指出，LG變頻冷氣機同時亦節省多達70％的能源，夠哂慳電！

LG DualCool分體式冷氣機採用雙迴轉變頻壓縮機，冷卻速度快40%，亦節省多達70％的能源。

此外，LG DualCool分體式冷氣機使用R32雪種，其熱交換能力較高，所以能帶走大量蒸發器所產生的熱量，從而提升製冷量，同時亦是比R410a雪種少67％的全球暖化潛能值，更加環保！

用家能透過ThinQ App遙距控制冷氣機，提早在回家路上開冷氣，一回家即可享受涼快感覺。亦可以監察使用數據同濾網狀態，配搭上述提及的雙迴轉變頻壓縮機和R32雪種，便能達到高效快速製冷同時環保節能！

用家能透過ThinQ App遙距控制冷氣機，以及監察使用數據和濾網狀態。

LG同時為雙迴轉變頻壓縮機提供10年保養，延長冷氣機的耐用性，就算使用次數和時數多，亦不怕縮短冷氣機的壽命。

多重衛生保護

後疫情時期，LG同樣關顧用家的健康，因此LG DualCool分體式冷氣機設有多重衛生保護。先以前置濾網過濾較大灰塵，再以經英國過敏協會（BAF）認證的致敏原濾網，有效過濾懸浮在空氣中的各類致敏原，例如室內塵蟎、真菌及黴菌，讓空氣保持乾淨清新。

經英國過敏協會（BAF）認證的致敏原濾網能有效過濾懸浮在空氣中的各類致敏原。

送風方面，LG DualCool分體式冷氣機以UVnano™紫外線 LED燈去除 99.99% 細菌，確保風扇扇葉潔淨衛生，再靠自動風乾功能去除機內多餘水份，防止黴菌滋生，達至內外都受到保護。

UVnano™紫外線 LED燈能去除 99.99% 細菌，確保風扇扇葉潔淨衛生。

LG DualCool系列除了分體式冷氣機外，亦提供窗口式冷氣機和冷暖分體式冷氣機，有興趣的你請即瀏覽官方網站了解更多：https://bit.ly/455Tay8

（資料及相片由客戶提供）