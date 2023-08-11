香港代表隊出戰首屆開放數據應用競賽　點燃滬港智慧城市合作

在全球科技浪潮下，數據正正是推動城市智慧化的核心動力。香港特區政府致力建設香港成為國際創新科技中心，大力推動創科及開放數據的發展。首屆「滬港合作數據論壇暨開放數據競賽」為滬港兩地建立緊密數據合作的里程碑。



日前政府資訊科技總監辦公室（資科辦）為香港的十支決賽隊伍舉行出發典禮，香港代表團將於8月13日前往上海，與內地的十支隊伍交流競技。政府資訊科技總監黃志光先生, JP在出發典禮時表示，「資科辦今年聯同上海市經濟和信息化委員會首次合辦滬港合作開放數據競賽，希望透過香港與上海之間的數據合作和交流，加深兩地的企業和科技人才對開放數據和相關應用範疇的認識，讓他們充分了解開放數據帶來的益處和優勢，開啓滬港合作的新時代。」

香港代表隊極具潛質 為兩地數據協作的開路人

此次競賽的主題為「雙城數據、共建產業平台」，由香港特區政府資科辦和上海市經濟和信息化委員會聯合主辦，並由大數據商業應用挑戰賽（B4B）和上海開放數據創新應用大賽（SODA）大賽組委員會聯合承辦。今次選拔出來的10隊香港代表隊，經歷了三個多月的初賽以及培訓，才能脫穎而出躋身香港代表團。B4B大數據應用挑戰賽創始人兼董事李振業認為，「香港的代表總體表現非常不錯。是此活動希望透過論壇、培訓和競賽增進滬港兩地數據科技人才交流，支持這群極具潛質的開路人共同提升兩地開放數據的應用合作，推動智慧城市的發展。」

燃起創新火花 放眼可持續發展的生活模式

本屆香港代表隊的決賽隊伍們對城市的未來充滿了獨特的洞察與創新思維。這些極具創意的解決方案，尤其在城市規劃與公共交通等領域引人矚目。例如針對智慧環境應用的企業隊伍，就關注餐飲業排放氣體對環境的影響，透過人工智能技術創造出空氣過濾器，同時發揮節能及有效去除有害物質的功效；同樣以智慧環境為切入的學生隊伍則運用大數據分析天氣預演、碳排放、暖化速度以及海平面上升等要素，重新審視城市的基礎設施和政策，為政府提出應對氣候變化等危機的策略和建議。

此外，針對智慧經濟的團隊則通過大數據、投資者情緒及走向、背景資訊等，幫助使用者找出關鍵和正確的數據做出相應行動計劃。而關注智慧生活的團隊則致力於用數據為畢業生提供人生規劃和就業解決方案。

香港開放數據佔領導位置

儘管民間和企業開放數據的應用仍有待提升，李振業在接受訪問時表示，香港的開放數據不論在集中度、完整度和可使用度方面已做得好好。他強調「香港的空間數據共享平台(CSDI)排行在全球領先的位置，但數據的搜集及應用仍大有進一步發展空間」。事實上，開放數據對社會有巨大影響和價值，對解決社會問題也能發揮積極作用。香港代表隊的多位成員均表示，希望藉出訪上海交流了解「碳交易」的數據，從而關注城市碳排放等持續發展問題，並運用開放數據來實現更多社會價值。這場競賽彰顯香港和上海兩地對智慧城市發展的共同追求，並透過深化兩地業界的合作，為智慧城市的協同發展開展新篇章。

政府資訊科技總監黃志光先生, JP表示：「資科辦聯同上海市經濟和信息化委員會首次合辦『滬港合作開放數據競賽』，希望透過香港與上海之間的數據合作和交流，加深兩地的企業和科技人才對開放數據和相關應用範疇的認識，讓他們充分了解開放數據帶來的益處和優勢，開啟滬港合作的新時代。」

B4B大數據應用挑戰賽創始人兼董事李振業先生期望活動能透過論壇、培訓和競賽增進滬港兩地數據科技人才交流，以提升兩地開放數據的應用合作，推動智慧城市的發展。

政府資訊科技總監黃志光先生, JP在「滬港合作開放數據競賽2023」香港代表團出發典禮上，為即將出發到上海參賽的成員打氣。

「滬港合作數據論壇暨開放數據競賽2023」的目的旨在增進和深化兩地業界的合作。

（資料及相片由客戶提供）