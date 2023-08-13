Ivacy VPN終極優惠｜1折一次過訂閱5年　購物、睇Netflix必用

Ivacy VPN 又有優惠推出，只要是 HK01 讀者，使用連結就能享有5年訂閱方案 1 折。VPN 能保障網絡安全的同時，更可解鎖網絡上的地區限制，只要連上 VPN 就能輕易欣賞。同時，亦可使用 VPN 在海外地區購物。



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用戶評價值得信賴

現時市場上有大量的 VPN 品牌選擇，價錢便宜當然是其中一個選擇因素，而使用過的用戶評價也很值得參考。Ivacy VPN 在用戶體驗評價網站 TrustPilot 當中，得到超過 2,880 個用戶評價，評分高達 4.7 分（5分滿分），多達 87% 用家給予 5 分得最高評價，可見 Ivacy VPN 在真實用家中得到不錯的風評。

無視地區限制 任睇串流內容

Netflix、Disney + 平台上的串流內容，根據地區不同，其實有很多限定內容只有指定地區才能觀看。只要連上 Ivacy VPN 支援的美國、日本、英國、加拿大、澳洲、法國和德國等地區，就能即時看到這些地區的隱藏串流內容，一下子擴大娛樂範圍。

其中一個實例是，香港區未上架《Top Gun：Maverick》，但現在已能在日本、美國地區觀看，只要使用 Ivacy VPN 連線日本區的 server，Netflix 就能自動跳到日本區，以及提供當地支援的內容，解決很多香港 Netflix 沒有的串流影片。

同時，Ivacy VPN 是少數 VPN 平台中，提供 Netflix 無緩衝（Buffer-Free）專有隧道協議保證的 VPN，即只要連接上 Ivacy VPN，觀看 Netflix 時也無需擔心網速問題，無阻觀看串流影片的順暢度。

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多平台使用

Ivacy VPN 專用的應用程序，可在 Windows、Mac、iOS、Android、Chrome、Xbox、PS、Kodi，甚至安裝在 Router 上使用。一次訂閱就能滿足大部分裝置，對 VPN 使用的需要，無需擔心不同平台的支援問題。

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高連線速度、10年VPN技術經驗

Ivacy VPN 經過 VPN 評測網站 ProPrivacy.com 測試後，證實為目前速度最快的 VPN 服務。記者實試連上 Ivacy VPN，就曾測試過下載速度超過 100Mbps，與其他 VPN 平台比較，速度確實在水準之上。而且 Ivacy VPN 擁有超過 10 年的 VPN 技術經驗，有超過 100 個地點和 5700 多台服務器，穩定性和速度都有保證。

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網購必備 VPN

很多用家都有網購的習慣，甚至在海外網購平台下單，入手一些更優惠或香港找不到的產品。不過，部分海外網購平台需要使用 VPN 才能下單，或獲得當地優惠，如 Amazon、Steam，使用 Ivacy VPN 後就能打破地域限制網購。

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出色加密技術

Ivacy VPN 設有分割隧道（Split Tunnel）功能，可以設定特定 Apps 才經外國 VPN 伺服器連上網絡，而其他 Apps 則繼續連接速度更快的本地伺服器，在欣賞額外的內容同時又可以保持整體的瀏覽體驗。同時，具有 P2P 優化服務器的專用安全下載功能，用戶使用 Ivacy VPN 在網絡下載內容，也有所保障。