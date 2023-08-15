iOS 17 將會在 9 月 13 日，隨 iPhone 15 系列發布。iOS 17 未公布已有很多新功能內容流出，其中更支援 AirPods Pro 多個功能，當中包括極實用的適應性模式。以下將整合 6 大 AirPods Pro 將加入的實用功能：



AirPods Pro 2適應性模式

Apple 針對 AirPods Pro 2 加入適應性模式（Adaptive Audio）功能，在 iOS 17 版本中，AirPods Pro 2 能結合 AI 系統，根據用戶周圍的環境聲音，在主動式降噪和通透模式之間自動切換。用家無需再手動調校降噪，動態切換更方便在任何環境無縫使用降噪和通透模式。

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對話感知

有用過 AirPods Pro 的用家都知道，在主動式降噪下其實很難與其他人對話，很多時都是直接除下耳機。而 iOS 17 將為 AirPods Pro 2 加入「對話感知」功能，只要用家與其他人對話時，就會自動降低音量，以及增強面前的聲音，方便用家繼續使用耳機的情況下，仍能聽到對方說話。

自動調整音量

iOS 17 為 AirPods Pro 2 加入很強 AI 支援的功能，除了以上兩個外，更能自動調整個性化音量。透過 AI 學習技術，了解用戶日常的聆聽偏好和環境條件，使用的過程中能根據周遭環境，自動調整聆聽音量。

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通話靜音

AirPods Pro 2 和 AirPod 3能操作全新的靜音功能，只要按壓耳機機柄一下，就能在通話時快速開啟通話靜音功能，無需使用 iPhone 就能透過耳機，把通話靜音。

快速切換裝置

可能有很用家都有多於一樣 Apple 裝置，亦會使用 AirPods 在各個裝置中切換。iOS 17 繼會提升裝置間切換和連接的時間。

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Dark Mode

現在連 AirPods 也支援 Dark Mode，只要在 iPhone 開啟了 Dark Mode 後，AirPods 彈出的視窗也一樣會顯示 Dark Mode，統一手機風 UI 風格。