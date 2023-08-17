微波爐使用禁忌｜一叮就能加熱食物，微波爐是很多人的懶人料理神器，不過經常會聽到疑慮指，微波輻射會有致癌的風險，因此建議不應太常使用微波爐。台灣「嫚嫚營養師」就建議，其實使用微波爐要注意的，並不是輻射，而是其他 4 樣使用禁忌。



微波爐叮嘢食會致癌？

微波是一種電磁波，跟收音機、紅外線以及可見光等本質上相同，只是頻率有差別，而且沒有「氚」等放射性能量，因此不會破壞人類 DNA。不論是微波爐使用次數多少，還是運作時靠近微波爐，也不會致癌。而營養師分享，微波爐加熱不當反而會對健康帶來風險：

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叮隔夜餸要小心

微波爐其中一個主要用途，就是重新加熱隔夜餸。營養師指出，隔多天夜的飯餸中的口水、細菌量高，重新叮熱後有機會引起食飯中毒。想較安全保存隔夜餸，最好在開飯前先把飯菜裝在另一器皿，而且最多只保存一天。

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多次重覆微波

食物在每次加熱後，營養都會流失，以及增加細菌滋生的機會，因此多次微波的食物對身體或有不良影響。營養師建議，吃不完的食物，不應微波加熱後再放入雪櫃，等下次再加熱，妥善處理作廚餘更佳。

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叮過頭要小心

很多用家對微波爐的 W 數和加熱時間沒有概念，沒有充分加熱的話，有可能殺不死細菌；加熱過頭的話，有可能令食物焦化，長期進食會有致癌風險。

叮嘢食要揀岩容器

食物在保存是有時候會用到保鮮膜，或其他塑膠器皿，但這些物品不應同時放在微波爐加熱，有機會因過熱溶出塑化劑。而金屬器皿也不能放入微波爐，有機會在加熱的過程中令微波爐起火。

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不能叮的食物

營養師指出，微波爐加熱是透過微波，令水份子活躍產生熱能，因此「密封的食物」不應直接放在微波爐加熱，有機會發生爆炸，如完整雞強、膜衣緊密的香腸、未剝殼的栗子。美國消委會也曾分享過7種，不應放入微波爐加熱的食物。

👇👇消委會10款微波爐評測結果👇👇

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資料來源：Facebook@嫚嫚營養師